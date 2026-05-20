Bozyazı ilçesinde TCSG 309 Sahil Güvenlik Botu ziyarete açıldı

Mersin'in Bozyazı ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında TCSG 309 Sahil Güvenlik Botu ziyarete açıldı. Ziyaretçiler, Bozyazı Limanı'nda düzenlenen etkinlikte botu inceleme fırsatı buldu. Aralarında öğrencilerin de yer aldığı katılımcılar, bot personelinden Sahil Güvenlik Komutanlığının çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.