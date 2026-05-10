Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu'dan şehit annesine ziyaret
Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, Anneler Günü dolayısıyla Şehit Jandarma Er Ali Er'in annesiyle bir araya geldi.
Kaymakam Tuncay Topsakaloğlu, şehit annesi Yadigar Er'i evinde ziyaret etti.
Er'in Anneler Günü'nü kutlayan Topsakaloğlu, her zaman şehit ailelerinin yanında olduklarını belirtti.
Topsakaloğlu, görüşmenin ardından Şehit Jandarma Er Ali Er'in kabri başında dua okudu.
Ziyarette, İlçe Jandarma Komutanı Bülent Akgün, İlçe Müftüsü Yakup Avcı ile İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Muhammet Yıldırım da yer aldı.
