        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri Çevre bilinci ve afetlere hazırlık için yola çıkan Cemre Vakfı, 16 bin gönüllüye ulaştı

        MUSTAFA ÜNAL UYSAL - Çevre sorunları ve afetlerle mücadelede toplumsal farkındalığı artırıp Türkiye'nin Yeşil Kalkınma Devrimi'ne katkı sunmayı amaçlayan Cemre Vakfının gönüllü sayısı 16 bine ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2026 - 11:11 Güncelleme:
        Gençlik hareketi olarak çalışmalara başladığı 2021'den bu yana afetlerde görev alan Cemre Vakfı, başta iklim değişikliğiyle mücadele olmak üzere çevre ve toplumu ilgilendiren konularda duyarlılığı artırmayı, insanları gönüllülük temelinde harekete geçiren bir yapı oluşturmayı amaçlıyor.

        Marmara Denizi'ndeki deniz çayırı ekosistemlerinin bilimsel yöntemlerle restore edilmesini hedefleyen "Dipte İz", afetlere hazırlık için yapılandırılan "Cemre Arama Kurtarma", hanelerde ölçülebilir tasarruf dönüşümünü hedefleyen "Enerjimiz Hiç Bitmesin" projelerini başlatan vakıf, Türkiye'nin başkanlığı ve ev sahipliğinde kasımda yapılacak Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'na (COP31) katkı sağlayacak çalışmalar yürütüyor.

        "Cemreler" olarak adlandırılan gönüllülerini sosyal sorumluluk projelerine hazırlayan vakıf, öğrenci kampları da düzenliyor.

        Üçüncüsü 8-10 Mayıs'ta Mersin'de yapılan "Cemre Kamp"ta farklı illerden 90 öğrenciyi buluşturan vakıf, gençlere ilk yardım, enerji verimliliği, COP31, orman yangınları, bitkisel atık yağların geri dönüşümü ve gönüllülük konularında eğitim verdi.

        - "Üniversitelerde çevre ve doğaya faydalı kulüplere ilginin çok olduğunu görüyoruz"

        Cemre Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Furkan Gökgöz, AA muhabirine, çeşitli projelerle çevreye fayda sağlarken olası afetlere de hazırlık yaptıklarını söyledi.

        Vakıf olarak yaz boyunca "Cemre düştü" metaforuyla 81 ilde faaliyetler yürüteceklerini dile getiren Gökgöz, kentlerin güzelleşmesine katkı sunmak için gönüllülerle sürekli sahada olacaklarını belirtti.

        Gökgöz, ciddi yapılanma sürecinde olduklarını vurgulayarak, "Şu anda 16 bin gönüllümüz bulunuyor ve bu sayı her geçen gün artıyor. 208 üniversitede 'Cemre Kulüpleri' adı altında yapılanmaya başladık. Üniversitelerde çevre ve doğaya faydalı kulüplere ilginin çok olduğunu görüyoruz." dedi.

        - "En büyük hedefimiz 2053 yılında sıfır emisyonu yakalamak"

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vakfın 20 Şubat'ta düzenlenen tanıtım programına katılmasının kendilerine büyük motivasyon sağladığını belirten Gökgöz, şöyle konuştu:

        "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın açıkladığı Yeşil Kalkınma Devrimi ve 2053 Net Sıfır Emisyon hedefinin yanında en çok duracak, en gönüllü duracak vakıf biziz. En büyük hedefimiz 2053 yılında sıfır emisyonu yakalamak. Tabii bunu ne kadar öncesinde yakalamaya çalışırsak bizler için o kadar iyi. Gerek Yeşil Kalkınma Devrimi gerek 2053 Net Sıfır Emisyon hedefinde devletimizin yanında en güçlü duran vakıf olarak yerimizi alacağız."

        Vakfın gelecek hedeflerini anlatan Gökgöz, şunları kaydetti:

        "İnşallah afetler yaşamayız ama olası afetlerde Cemre Vakfını göreceksiniz. Allah korusun başımıza bir afet geldiğinde televizyonları açtığımızda her yerde Cemre gönüllülerini göreceksiniz. Önce Türkiye sonra uluslararası alanda, her yerde Cemre gönüllülerini ve Cemre'nin icraatlarını göreceksiniz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        İsrail, Sumud Filosuna saldırdı
        Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı
        Enflasyonu aşamadı
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        İBB'ye yeni operasyon: 57 gözaltı!
        "Yeni yol haritasına ihtiyaç var"
        Trump'tan Tahran'a yeni tehdit
        Dünyaca ünlü yıldızlarla buluştu
        Sinir kriziyle hastaneden çıkan baba, kazada hayatını kaybetti!
        F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu!
        Selektör katliamı! 3 kişiyi öldüren katil konuştu...
        18-24 Mayıs haftalık burç yorumları
        Baba ile oğlu yola çıktılar... Tünelde trajik son!
        Trump'tan sonra Pekin'in yeni konuğu Putin
        16 yıl polisleri peşinden sürükleyen DNA skandalı
        Arazi kavgasında vahşet! Yumruk ölümüne yol açtı!
        Anne ve babasını öldürdü! Sorguda konuşmadı!
        Almanlar rotayı Amerika'ya kırdı
        "Dostluk yalanmış"
        Savaşın ilk ayında mevduat hareketi
