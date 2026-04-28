        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri Çözüm bulamadığı bel ağrısından hastanede takılan pille kurtuldu

        MEHMET UMUT BAKAY - Belinde 10 yıldır hissettiği ağrı nedeniyle yürüme güçlüğü çeken 63 yaşındaki Sıdıka Albahar, Mersin Üniversitesi Hastanesinde vücuduna yerleştirilen "ağrı pili" sayesinde şikayetlerinden kurtuldu.

        Giriş: 28.04.2026 - 11:30 Güncelleme:
        Evli ve 4 çocuk annesi Albahar, 10 yıl önce belinde başlayan ağrının geçmemesi üzerine doktora başvurdu.

        Sıkıntılarına ilaç tedavisiyle çözüm bulamayan Albahar'ın omurgası, ameliyatla takılan metal vidalarla sabitlendi.

        Albahar, geçirdiği operasyona rağmen şiddetli ağrı, uyku problemi ve yürüme güçlüğü çekmesi nedeniyle hayatını idame ettiremez hale geldi.

        Mersin Üniversitesi Hastanesine başvuran Albahar'ı muayene eden Algoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mesut Bakır, "ağrı pili (spinal kord stimülasyon)" tedavisi uygulanmasına karar verdi.

        Hastanede gerçekleştirilen operasyonda bel bölgesine pil yerleştirilen 63 yaşındaki kadının yüzü, ağrı şikayetlerinden kurtulmasıyla güldü.

        - "Ev işi yapamıyor, eğilip kalkamıyordum"

        Sıdıka Albahar, AA muhabirine, 10 yıldır hissettiği ağrılardan kaynaklı birçok tedavi yöntemi denediğini söyledi.

        Sıkıntılı günler yaşadığını dile getiren Albahar, "Hiç kimseyle konuşmak istemiyordum. Ev işi yapamıyor, eğilip kalkamıyordum. Lavaboya bile gidemiyordum. Ağrı pili takıldıktan sonra normal hayata döndüm, çok rahatım. Günlük her işimi yapıyorum. Hocamdan Allah razı olsun. Şimdi çok rahatım. Ağrılarım yok ve çok güzel uyuyabiliyorum." dedi.

        - Ağrı sinyallerinin beyne iletilmesi engelleniyor

        Doç. Dr. Mesut Bakır da hastanın geçmişte operasyon geçirdiği omurga bölgesinde yeni fıtık ve kaymalar oluşmasının, kendilerini "ağrı pili" uygulamasına yönlendirdiğini belirtti.

        İki aşamalı cerrahi müdahale yapıldığını anlatan Bakır, şöyle konuştu:

        "Uygulamanın birinci basamağında kabloları hastanın omuriliğine kapalı yöntemle yerleştiriyoruz. Dışarıdan kontrol sağlayarak hastanın bel ve bacak bölgesinden gelen ağrı sinyallerinin beyne iletilmesini engelliyoruz. Hasta 1 hafta süreyle takip ediliyor ve bu işlemden yeteri kadar tatmin sağladıysak bu sefer ağrı pilini yerleştirme işlemine geçiyoruz. Hastaya da kumandasını vererek ağrı durumuna göre kontrol yapmasını sağlıyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Gülistan Doku soruşturmasında o mesajlar dosyada!
        Gülistan Doku soruşturmasında o mesajlar dosyada!
        "Dünya sıkıntılı dönemden geçiyor"
        "Dünya sıkıntılı dönemden geçiyor"
        İddia: Vance, Pentagon'un İran raporlarına şüpheyle yaklaşıyor
        İddia: Vance, Pentagon'un İran raporlarına şüpheyle yaklaşıyor
        Tedesco'nun ayrılığı Alman basınında!
        Tedesco'nun ayrılığı Alman basınında!
        Arkadaş kurbanı oldu
        Arkadaş kurbanı oldu
        Yapay zekaya göre şampiyon G.Saray!
        Yapay zekaya göre şampiyon G.Saray!
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        İddia: İran'ın teklifine Trump'tan ret
        İddia: İran'ın teklifine Trump'tan ret
        Sır perdesi aralandı... JASAT: Bu olay intihar değil!
        Sır perdesi aralandı... JASAT: Bu olay intihar değil!
        Karahan’dan ‘sıkılaşma’ sinyali
        Karahan’dan ‘sıkılaşma’ sinyali
        Halfeti Belediyesi'nde 29 tutuklama
        Halfeti Belediyesi'nde 29 tutuklama
        Davet ettiği misafiri demir çubukla öldürdü!
        Davet ettiği misafiri demir çubukla öldürdü!
        Z kuşağı kullanıyor ama güvenmiyor
        Z kuşağı kullanıyor ama güvenmiyor
        F.Bahçe'de Tedesco dönemi sona erdi!
        F.Bahçe'de Tedesco dönemi sona erdi!
        100 bin konutun sahibi belli oldu
        100 bin konutun sahibi belli oldu
        Korku ve manzara aynı yerde: Derebaşı Virajları
        Korku ve manzara aynı yerde: Derebaşı Virajları
        Nasıl tanıştıklarını anlattı
        Nasıl tanıştıklarını anlattı
        Bu ülkede 800'den fazla dil konuşuluyor!
        Bu ülkede 800'den fazla dil konuşuluyor!
        Hızla kazanılan servet
        Hızla kazanılan servet
        Bugün hâlâ yaşattığımız 12 Türk geleneği
        Bugün hâlâ yaşattığımız 12 Türk geleneği

        Benzer Haberler

        Toroslar'da Yörük göçü başladı: Sarıkeçililer yayla yolunda Bin yıllık gele...
        Toroslar'da Yörük göçü başladı: Sarıkeçililer yayla yolunda Bin yıllık gele...
        Mersin'de 'Çevresin' uygulaması hizmete sunuldu
        Mersin'de 'Çevresin' uygulaması hizmete sunuldu
        Başkan Seçer: "Belediyelerimizin işini kolaylaştırmak için gayret sarf ediy...
        Başkan Seçer: "Belediyelerimizin işini kolaylaştırmak için gayret sarf ediy...
        Mersin'de kaçak makaron operasyonu: 2 gözaltı
        Mersin'de kaçak makaron operasyonu: 2 gözaltı
        Yeni nesil 'hücre kan kurtarma cihazı' Mersin'de kullanılmaya başlandı
        Yeni nesil 'hücre kan kurtarma cihazı' Mersin'de kullanılmaya başlandı
        Babasının kullandığı minibüsün altında kalan Salih toprağa verildi
        Babasının kullandığı minibüsün altında kalan Salih toprağa verildi