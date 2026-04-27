        Erdemli ilçesinde düzenlenen 4. Kitap ve Edebiyat Günleri sona erdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2026 - 15:49 Güncelleme:
        Erdemli ilçesinde düzenlenen 4. Kitap ve Edebiyat Günleri sona erdi


        MERSİN(AA- Mersin'de Erdemli Belediyesince organize edilen 4. Kitap ve Edebiyat Günleri tamamlandı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Dr. Devlet Bahçeli Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinliğe 70'den fazla yayınevi katıldı.

        Yazarların, söyleşi ve imza günlerinde okuyucularla bir araya geldiği etkinlik, 10 gün boyunca ziyaretçileri ağırladı.

        Belediye Başkanı Mustafa Kara, 4. Kitap ve Edebiyat Günleri'nin geçen ay hayatını kaybeden tarihçi, akademisyen ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı anısına düzenlendiğini belirterek, "Birbirinden değerli yazarlarımızı Erdemli'mizde ağırladık. 70'den fazla yayınevi kitaplarını stantlarımızda sergiledi. İlgi gösteren bütün hemşehrilerime teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı. ​​​​​​​

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

