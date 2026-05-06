Erdemli ilçesinde hac kafilesi dualarla uğurlandı

Mersin'in Erdemli ilçesinde hac farizasını yerine getirecek 46 kişi için uğurlama töreni düzenlendi. Ulu Camisi'nde düzenlenen törene Belediye Başkanı Mustafa Kara, İlçe Müftüsü İbrahim Yiğit, hacı adayları ve yakınları katıldı. Kara, yaptığı konuşmada, kutsal topraklarda yapılacak ibadetlerin kabul olmasını diledi. Törenin ardından aileleriyle vedalaşan hacı adaları, dualarla uğurlandı.

