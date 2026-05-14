Erdemli ilçesinde özel gereksinimli çocuklara saç bakımı yapıldı

Mersin'de Erdemli Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) öğrencileri, özel gereksinimli çocuklara saç bakımı yaptı. Erdemli Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte MESEM öğrencileri, çocukların saç traşı ve bakımını gerçekleştirdi. Çocuklara hediyeler dağıtılan etkinlikte katılımcılar, müzik eşliğinde eğlendi. Etkinlikte İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük ve Erdemli MESEM Müdürü Hüseyin Kurt da yer aldı.

