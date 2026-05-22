Erdemli'de Sosyal Yardım Başvuru Merkezi yeni hizmet binası açıldı

Erdemli Belediyesi Limon Çiçeği Sosyal Yardım Başvuru Merkezi yeni hizmet binası düzenlenen törenle açıldı.



Kaymakam Aydın Tetikoğlu, Yüksek Mahalle'deki açılışta, ilçede vatandaşların yardımlaşma konusunda elinden gelen desteği verdiğini belirtti.



Belediye Başkanı Mustafa Kara da sosyal belediyecilik çatısı altında üretken belediyeciliğin örneğini ortaya koyduklarını ifade etti.



Merkezin önceki hizmet binasının 0-15 yaş ihtiyaç sahibi çocuklar için kıyafet evi olarak düzenleyeceklerini belirten Kara, ilçede "Hilal Kart" uygulamasını da hayata geçireceklerini kaydetti.



Konuşmaların ardından ihtiyaç sahibi vatandaşlarla hayırseverlerin buluşmasına hizmet edecek binanın açılışı gerçekleştirildi.



