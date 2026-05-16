Erdemli'de tekvando kuşak terfi töreni yapıldı

Mersin'in Erdemli ilçesinde, tekvando kuşak terfi töreni gerçekleştirildi. Kaymakamı Aydın Tetikoğlu, özel bir spor okulu tarafından düğün salonunda düzenlenen törende, ailelerin çocuklarını spora yönlendirmesini istedi. Sporun önemine değinen Tetikoğlu, kuşak terfi eden sporcuları kutladı. Programda çeşitli sportif gösteriler sunuldu.

