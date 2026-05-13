Gülnar ilçesinde Engelliler Haftası etkinliği yapıldı

Mersin'in Gülnar ilçesinde Engelliler Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Gülnar Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda düzenlenen etkinlikte özel gereksinimli bireyler gösteri sundu. Öğrencilerin yaptığı resimlerin sergilendiği etkinliğe Gülnar Kaymakamı İsmail Şanal ve Belediye Başkanı Fatih Önge de katıldı. Etkinlik sonunda öğrencilere hediye verildi.

