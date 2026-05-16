Gülnar ilçesinde sınav hazırlığında olan öğrencilere destek sürüyor

Mersin'in Gülnar ilçesinde Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan öğrencilere yönelik çalışmalar devam ediyor. Gülnar Belediyesince öğrencilerin sınav hazırlık süreçlerine katkı sunmak amacıyla başlatılan çalışma kapsamında ücretsiz deneme sınavları düzenleniyor. Bu kapsamda belediyenin Atatürk Ortaokulu ve Gülnar Anadolu Lisesi'nde düzenlediği deneme sınavlarına 150 öğrenci katıldı. Sınavlarda dereceye girecek öğrencilere çeşitli ödüller verilecek.

