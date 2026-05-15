Gülnar'da "2. Çocuk Festivali" düzenlendi
Gülnar ilçesinde belediye tarafından "2. Çocuk Festivali" gerçekleştirildi.
Gülnar Belediyesi Kadınlar Lokali'nde gerçekleştirilen festival kapsamında, çocuklara yönelik çeşitli eğlence ve etkinlikler düzenlendi.
Belediye Başkanı Fatih Önge, çocukların sosyal ve kültürel gelişimine büyük önem verdiklerini söyledi.
Gülnar Belediyesi olarak her zaman çocukların ve ailelerinin yanında olmaya devam edeceklerini belirten Önge, "Bu yıl ikincisini düzenlediğimiz geleneksel çocuk festivalimizle, evlatlarımızın yüzünde bir tebessüm oluşturmayı hedefledik. Onların eğlenmesi, öğrenmesi ve bir arada kaliteli vakit geçirmesi bizler için çok kıymetli." ifadesini kullandı.
