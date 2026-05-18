        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri GÜNCELLEME 2 - Mersin'de silahlı saldırgan 6 kişiyi öldürdü, 8 kişiyi yaraladı

        Mersin'de bir kişi, lokanta ve farklı mahallelerde düzenlediği silahlı saldırılarda aralarında eski eşinin de olduğu 6 kişiyi öldürdü, 8 kişiyi yaraladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2026 - 20:11 Güncelleme:
        İddiaya göre, Çamlıyayla ilçesi Darıpınarı Mahallesi'nde sokakta yürüyen eski eşi Arzu Özden'i (32) tüfekle öldüren Metin Ö. (37) otomobiliyle olay yerinden kaçtı.

        Sabri Pan'ın (30) Tarsus ilçesi Kadelli Mahallesi'ndeki lokantasının önüne giden Metin Ö, aracının camından silahla ateş açtı.

        İhbar üzerine adrese 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Saldırıda Pan ve iş yerinde çalışan Ahmet Ercan (18) yaşamını yitirdi.

        Kaburgediği Mahallesi'nde Yusuf Oktay (16) ile Yeniköy Mahallesi'nde Abdullah Koca (50) ve Gökay Selfioğlu'nu öldürdüğü öğrenilen Metin Ö, kaçış güzergahında 8 kişiyi yaraladı.

        - Saldırganın yakalanması için karadan ve havadan çalışmalar sürüyor

        Jandarma ve polis ekipleri, saldırganı yakalamak için çalışmalara devam ediyor.

        Tarsus ve Çamlıyayla ilçeleri ile Adana'nın Pozantı ilçesindeki kara yollarında önlem alan ekipler, bölgeyi helikopter ve dronlarla inceliyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

