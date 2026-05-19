GÜNCELLEME - Mersin'de 6 kişiyi öldürüp 8 kişiyi yaralayan saldırgan intihar etti

        Mersin'de 6 kişiyi öldürüp 8 kişiyi yaralayan saldırgan intihar etti

        Mersin'de lokanta ve farklı mahallelerde düzenlediği silahlı saldırılarda aralarında eski eşinin de olduğu 6 kişiyi öldürüp 8 kişiyi yaralayan saldırgan, saklandığı yerin jandarma ekiplerince sarılmasının ardından tabancasıyla intihar etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2026 - 09:35 Güncelleme:
        Tarsus ve Çamlıyayla ilçelerinde dün işlediği cinayetlerin ardından kaçan Metin Öztürk'ün (37) otomobili gece saatlerinde Karakütük Mahallesi kırsalında bulundu.

        Çokak mevkisindeki ormanlık alana yakın bir ikamette saklandığı belirlenen saldırganın etrafı İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Özel Harekat ekiplerince sarıldı.

        Bölgeyi helikopter ve insansız hava araçlarıyla (İHA) da kontrol altında tutan ekipler, Metin Öztürk'ün tabancasıyla intihar ettiğini belirledi.

        Ekiplerin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

        - Valilikten açıklama

        Mersin Valiliğinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Silahlı saldırıların faili, jandarma birliklerince yürütülen çalışmalar kapsamında İHA ile yerinin tespit edilmesiyle helikopter destekli operasyonla kuşatılmış, kaçamayacağını anlayınca intihar etmiştir." ifadesi kullanıldı.

        Çamlıyayla ilçesi Darıpınarı Mahallesi'nde sokakta yürüyen eski eşi Arzu Özden'i (32) tabancayla öldüren Metin Öztürk, Tarsus ilçesindeki farklı mahallelerde lokanta sahibi Sabri Pan (30) ve iş yerinde çalışan Ahmet Ercan (18), hayvan otlatan Yusuf Oktay (16), motosikletli Abdullah Koca (50) ile bir akaryakıt istasyonunda bekleyen tır şoförü Gökay Selfioğlu'nu öldürmüş, kaçış güzergahında 8 kişiyi yaralamıştı.

        Valilik, saldırganın madde bağımlılığı kaynaklı birçok hastane girişinin ve çeşitli psikiyatrik tanılarının olduğunun tespit edildiğini açıklamıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

