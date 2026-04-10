Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri Haberleri

        GÜNCELLEME - Mersin'de Yenişehir Belediyesine yönelik operasyonda 33 şüpheli gözaltına alındı

        Mersin'de Yenişehir Belediyesine yönelik "rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma" iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında Belediye Başkan Yardımcısı Ümit Civan'ın da aralarında bulunduğu 33 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2026 - 09:58 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, belediyenin Limonluk Mahallesi'ndeki binasına gitti.

        Operasyonda aralarında Belediye Başkan Yardımcısı Ümit Civan ile belediyenin çeşitli birimlerinde çalışan memurlar, işçiler ve bazı şirket yöneticilerinin bulunduğu 33 zanlı gözaltına alındı.

        Şüphelilerin emniyete götürüldüğü öğrenildi.

        Polis ekiplerinin çalışması sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Netanyahu ile Trump arasında gergin bir görüşme yaşandı"
        "Netanyahu ile Trump arasında gergin bir görüşme yaşandı"
        ABD'den İran ile müzakere açıklaması
        ABD'den İran ile müzakere açıklaması
        Konum attı yakalandı
        Konum attı yakalandı
        Çağrı Bey Somali'de
        Çağrı Bey Somali'de
        Bugün Ne Oldu? 10 Nisan 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 10 Nisan 2026'nın haberleri
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Transit vize sorunu çözüldü
        Transit vize sorunu çözüldü
        Yaşlı kadın evinde boğazı kesilerek öldürüldü!
        Yaşlı kadın evinde boğazı kesilerek öldürüldü!
        Beşiktaş açıkladı: Dev sponsorluk anlaşması!
        Beşiktaş açıkladı: Dev sponsorluk anlaşması!
        İsrail'de iktidarın kilidi Arap partisinde
        İsrail'de iktidarın kilidi Arap partisinde
        Trump İran Savaşı'ndaki hedeflerine ulaştı mı?
        Trump İran Savaşı'ndaki hedeflerine ulaştı mı?
        Diyaliz sonrası 1 ölüm ve 12 yaralanmada dava açıldı!
        Diyaliz sonrası 1 ölüm ve 12 yaralanmada dava açıldı!
        Turizm sektörüne 60 milyar liralık destek
        Turizm sektörüne 60 milyar liralık destek
        Fenerbahçe’nin kaptanına hırsızlık şoku! 40 bin doları çalındı!
        Fenerbahçe’nin kaptanına hırsızlık şoku! 40 bin doları çalındı!
        ABD'de enflasyon enerji fiyatlarıyla sıçradı
        ABD'de enflasyon enerji fiyatlarıyla sıçradı
        "Canavarlar dönemini yaşıyoruz"
        "Canavarlar dönemini yaşıyoruz"
        Lucescu son yolculuğuna uğurlandı
        Lucescu son yolculuğuna uğurlandı
        Polis Haftası'nı kutladı
        Polis Haftası'nı kutladı
        Yoğun bakımdan ateş püskürdü
        Yoğun bakımdan ateş püskürdü
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Mersin'de otelin çatı katında çıkan yangın söndürüldü
        Mersin'de otelin çatı katında çıkan yangın söndürüldü
        At eti skandalına adı karışan firma yetkilileri, Mersin'deki yolsuzluk oper...
        At eti skandalına adı karışan firma yetkilileri, Mersin'deki yolsuzluk oper...
        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Akkuyu NGS sahasını ziyaret etti
        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Akkuyu NGS sahasını ziyaret etti
        Mersin'de devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı
        Mersin'de devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı
        Berdan Çayı'nda kaybolan Batu'yu arama çalışmaları 7'nci gününde
        Berdan Çayı'nda kaybolan Batu'yu arama çalışmaları 7'nci gününde
        Bozyazı'da yangında zarar gören camide çalışmalar devam ediyor
        Bozyazı'da yangında zarar gören camide çalışmalar devam ediyor