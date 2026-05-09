Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Mersin Kültür Yolu Festivali'nin açılışında konuştu:

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin, 7 bölgede 26 şehre ulaşarak dünyanın en kapsamlı ve uzun soluklu kültür sanat organizasyonlarından biri haline geldiğini belirterek "Bu başarı, aynı zamanda Türkiye'nin kültüre, sanata ve ortak kültürel mirasa verdiği önemin de en güçlü göstergesidir." dedi.



Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen Mersin Kültür Yolu Festivali'nin açılışı, Akdeniz ilçesindeki Mersin Kültür Merkezi'nde törenle yapıldı.



Ersoy, programda yaptığı konuşmada, Akdeniz'in mavisi ile Toroslar'ın heybetinin buluştuğu Mersin'de bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.



Mersin'in çok özel bir şehir olduğunu söyleyen Ersoy kadim tarihi, eşsiz doğal güzellikleri, çalışkan insanları ve bereketli topraklarıyla Akdeniz'in incisi olan kentin, bu güzel organizasyona ev sahipliği yapmasının kendileri için kıymetli olduğunu belirtti.



Bakan Ersoy, bu büyük kültür ve sanat yolculuğunun 2021'de İstanbul Beyoğlu'nda "Kültür Yolu" ile başladığını anımsatarak şöyle konuştu:



"Çok şükür ki emeklerimizin karşılığını aldık ve Kültür Yolu Festivalleri'miz bugün 7 bölgede 26 şehre ulaşarak dünyanın en kapsamlı ve uzun soluklu kültür sanat organizasyonlarından biri haline geldi. Bu başarı aynı zamanda Türkiye'nin kültüre, sanata ve ortak kültürel mirasa verdiği önemin de en güçlü göstergesidir. Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'miz sayesinde kültür sanat etkinliklerini ülkemizin dört bir yanına yayma hedefimiz başta olmak üzere şehirlerimizin markalaşması, yerel ekonominin, turizmin canlanması ve toplumsal kaynaşmanın katlanması gibi pek çok stratejik hedefe eşzamanlı ve güçlü bir şekilde ulaşmış olduk."



- "Mersin, insanlık tarihinin izlerini bugüne taşıyan eşsiz bir açık hava müzesidir"



Yüzyıllar boyunca bereketli hilalin önemli bir parçası olan kadim liman kenti Mersin'in, geçmiş ile geleceği buluşturan güçlü bir köprü vazifesi gördüğünü vurgulayan Ersoy, şöyle devam etti:



"321 kilometrelik sahil şeridi, berrak denizi, mavi bayraklı plajları, yayla kültürü ve bereketli topraklarından doğan zengin mutfağıyla Mersin, yalnızca bir turizm destinasyonu değil, aynı zamanda yaşayan bir kültür hazinesidir. Bugün Anamur'dan, Alahan'dan, Mamure'ye, Kızkalesi'nden, Tarsus'a uzanan tarihi mirası, Yumuktepe'den Soli Pompeiopolis'e kadar uzanan binlerce yıllık geçmiş, inanç turizminin önemli merkezleriyle Mersin, insanlık tarihini izlerini bugüne taşıyan eşsiz bir açık hava müzesidir."



- Mersin Kültür Yolu Festivali



Ersoy, festival takvimi hakkında bilgi vererek Mersin Kültür Yolu Festivali'nin 16 farklı noktada 57 başlık altında düzenleneceğini ve toplam 159 etkinlikle şehrin adeta bir kültür ve sanat sahnesine dönüşeceğini belirtti.



Mersin'de etkinlikler kapsamında 13 konser, 4 sergi ve yerleştirme, 19 yetişkin atölyesi, 8 çocuk atölyesi ve söyleşilerden, sahne sanatlarına kadar geniş bir yelpazede her yaşa hitap eden programların olacağını ifade eden Ersoy, festivalde çeşitli sanatçıların da sahne alarak konser vereceğini dile getirdi.



Bakan Ersoy, festival kapsamında eğlence ve öğrenmeyi bir araya getiren çocuklara yönelik etkinliklerin de yer alacağını belirtti.



Festival çerçevesinde 46 restoranı kapsayacak gastronomi seçkisiyle Mersin'in zengin mutfak kültürünü ulusal ve uluslararası ölçekte görünür hale geleceğini vurgulayan Ersoy, kültür ve sanatın yalnız bir etkinlik olmadığını, bunun şehirleri dönüştüren, toplumu birleştiren ve geleceğe yön veren güçlü bir dinamik olduğunu ifade etti.



- "Türkiye Kültür Yolu Festivali, güçlü bir vizyonun eseridir"



Vali Atilla Toros da festival boyunca düzenlenecek konserler, sergiler, tiyatrolar, söyleşiler ve sanat etkinlikleriyle Mersin'in zenginliğinin daha da geniş kitlelerle buluşturulacağını belirtti.



Festival ile Mersin'in kültürünün daha görünür, sanatının daha güçlü, adının da daha unutulmaz hale getireceğini ifade eden Vali Toros, şunları kaydetti:



"Bu organizasyon, kültürün birleştirici gücünü, sanatın evrensel dilini ve medeniyetimizin köklü zenginliğini taşıyan çok kıymetli bir adımdır. Türkiye Kültür Yolu Festivali, güçlü bir vizyonun eseridir. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ortaya koyduğu irade ve kültür-sanat vizyonu, bu nitelikteki etkinliklerin hayata geçirilmesini mümkün kılmıştır. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın bu vizyon doğrultusunda yürüttüğü çalışmalar da festivalin güçlü bir noktaya ulaşmasını sağlamıştır."



Programa, AK Parti Mersin Milletvekilleri Ali Kıratlı, Havva Sibel Söylemez ve Hasan Ufuk Çakır, MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal ile AK Parti İl Başkanı Adem Aldemir ve kent protokolü katıldı.

