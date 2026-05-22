Mersin merkezli 7 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 28 zanlı tutuklandı

Mersin merkezli 7 ilde yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 40 şüpheliden 28'i tutuklandı.



İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç elde ettiği tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.



Çalışma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Mersin, Antalya, Adıyaman, Adana, Balıkesir, Hatay ve Gaziantep'te belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.



Operasyonlarda 40 şüpheli gözaltına alınırken, 5 limited şirkete, 7 lüks otomobile, 4 taşınmaz, 50 bin liraya ve çok sayıda materyale el konuldu.



Şüphelilere ait olduğu ve suçta kullanıldığı tespit edilen 350 banka hesabı da bloke edildi.



Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 40 şüpheliden 28'i çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 12'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

