Mersin merkezli fuhuş operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı

Mersin merkezli 6 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı. Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Başsavcılığın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince fuhuş suçuna karıştıkları tespit edilen zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı. Ekipler, 67 mağdur kadının bulunduğu soruşturma kapsamında Mersin, Batman, Muş, Antalya, İstanbul ve Ankara'da belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda, adreslerdeki 8 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

