Mersin'de 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 2 kardeş tutuklandı

Mersin'in Anamur ilçesinde, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 2 kardeş tutuklandı. İskele Mahallesi'nde bir restoranın önünde 6 Mayıs'ta çıkan ve S.U'nun yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan B.E. ve ağabeyi A.V.E'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.