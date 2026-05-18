        Mersin'de 23 kilo 984 gram uyuşturucu ele geçirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2026 - 22:49 Güncelleme:
        Mersin'de 23 kilo 984 gram uyuşturucu ele geçirildi

        Mersin'in Yenişehir ilçesinde 23 kilo 984 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu madde ticaretini engellemeye yönelik çalışma yürüttü.

        Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda, Yenişehir ilçesinde bir otomobil durduruldu.

        Otomobilde 23 kilo 984 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, araçta bulunan Ç.A. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından Ç.A, sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

