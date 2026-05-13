Mersin'de akaryakıt depolama tesisindeki patlamada hayatını kaybeden çalışanın cenazesi defnedildi

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde akaryakıt depolama tesisinde patlama meydana gelen tanktan düşmesi sonucu yaşamını yitiren saha personeli Süleyman Güner'in cenazesi toprağa verildi.



Kazanlı Mahallesi'ndeki akaryakıt depolama tesisinde dün ağır yaralandığı patlamanın ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 47 yaşındaki Güner'in cenazesi, morgdaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.



Evli ve 2 çocuk babası Güner'in naaşı, Kazanlı Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi. Namaza, Güner'in ailesi ve yakınları ile vatandaşlar katıldı.



Güner'in tesiste 7 yıldır saha personeli olarak çalıştığı öğrenildi.



Akaryakıt depolama tesisindeki bir benzin tankında dün henüz belirlenemeyen nedenle meydana gelen patlamanın ardından yangın çıkmıştı. Bu sırada tanktan düşmesi sonucu ağır yaralanan Süleyman Güner, sağlık ekibince kaldırıldığı Toros Devlet Hastanesi'nde kurtarılamamıştı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınmıştı.

