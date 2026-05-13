        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri Mersin'de akaryakıt depolama tesisindeki patlamada hayatını kaybeden çalışanın cenazesi defnedildi

        Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde akaryakıt depolama tesisinde patlama meydana gelen tanktan düşmesi sonucu yaşamını yitiren saha personeli Süleyman Güner'in cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2026 - 21:29 Güncelleme:
        Kazanlı Mahallesi'ndeki akaryakıt depolama tesisinde dün ağır yaralandığı patlamanın ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 47 yaşındaki Güner'in cenazesi, morgdaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

        Evli ve 2 çocuk babası Güner'in naaşı, Kazanlı Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi. Namaza, Güner'in ailesi ve yakınları ile vatandaşlar katıldı.

        Güner'in tesiste 7 yıldır saha personeli olarak çalıştığı öğrenildi.

        Akaryakıt depolama tesisindeki bir benzin tankında dün henüz belirlenemeyen nedenle meydana gelen patlamanın ardından yangın çıkmıştı. Bu sırada tanktan düşmesi sonucu ağır yaralanan Süleyman Güner, sağlık ekibince kaldırıldığı Toros Devlet Hastanesi'nde kurtarılamamıştı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        MSB'den deniz yetki alanları kanun çalışması açıklaması
