        Mersin'de anneler ve anne adayları sahilde egzersiz yaptı

        Mersin'de anneler ve anne adayları sahilde egzersiz yaptı

        Mersin sahilinde İl Sağlık Müdürlüğünce anneler ve hamileler için egzersiz programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2026 - 16:42 Güncelleme:
        Mersin'de anneler ve anne adayları sahilde egzersiz yaptı

        Mersin sahilinde İl Sağlık Müdürlüğünce anneler ve hamileler için egzersiz programı düzenlendi.

        Anneler Günü dolayısıyla "Her Gebeye Bir Ebe" projesi kapsamında organize edilen etkinlik, Adnan Menderes Bulvarı'nın sahil bandındaki Mersin İdmanyurdu Meydanı'nda yapıldı.

        Uzmanlar tarafından anne adaylarına doğum süreci hakkında bilgi verilen programda, yeni doğum yapan annelere de uyarılarda bulunuldu.

        Bilgilendirmenin ardından katılımcılar, diyetisyen, fizyoterapist, ebe ve doğuma hazırlık eğitmenleri eşliğinde egzersiz yaptı.

        Programa katılan Fulden Taşan, AA muhabirine, yaklaşık 3 ay önce doğum yaptığını söyledi.

        Doğum öncesinde İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki gebe okulunda eğitim aldığını belirten Taşan, "Doğumdan önceki son 3 ayım gebe okulu sayesinde çok güzel geçti. Kendimi güvende ve çok motive hissediyor, her hafta etkinlik ve dersleri bekliyordum. Doğum sonrası burada hep birlikte olmak çok keyifli bir deneyimdi." dedi.

        Ebe Bilgen Pir de Anneler Günü'nü anneler ve gebelerle kutladıklarını ifade ederek, "Gebe okullarında yaptığımız konsepti buraya taşımaya çalıştık. Onları süreç boyunca destekleyerek hem fiziksel hem de psikolojik olarak doğuma hazırlıyoruz. Artık her gebemizin bir koordinatör ebesi var." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        İran medyası: İran ABD'nin önerisine yanıt verdi
        Hantavirüs gemisinde tahliyeler başladı
        Cumhurbaşkanı Anneler Günü'nü kutladı
        G.Saray'ın şampiyonluğu Avrupa basınında!
        Acı görüntü! Cenazesi, kullandığı çekici ile taşındı
        Hürmüz'de sessiz savaş, masada eksik barış
        Düzce'de rafting sırasında facia! Sporcu kadın hayatını kaybetti!
        Üç silahşor şampiyonluğu getirdi!
        3,5 milyon sayfalık Epstein arşivi halka açıldı
        "Osimhen'i 150 milyon Euro'ya satmam!"
        Hantavirüs krizi! Belirtileri neler, nasıl tedavi ediliyor?
        Savaş değişti, Trump'ın söylemleri değişmedi
        Bu ilaçlamalara dikkat: Panzehri yok, ölüme neden olur
        "Anneler Günü kutlu olsun"
        En güçlü bağlanma rekoru
        Dyatlov Geçidi’ndeki 9 dağcıya ne oldu?
        Polisle karşı karşıya geldiler
        Şampiyon Galatasaray kasasını dolduracak!
        Katy Perry açacak
        Bu 16 ülkenin 1'den fazla kıtada toprağı var!
