Mersin'de babasının kullandığı minibüsün çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Mersin'in Tarsus ilçesinde babasının geri manevra yaptığı minibüsle çarptığı 2 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi. Çiçekli Mahallesi'nde, A.Ç, evinin önünde 33 AJJ 170 plakalı minibüsüyle geri manevra yaptığı sırada oğlu S.Ç'ye çarptı. Yaralanan çocuk, çevredekilerin yardımıyla Tarsus Devlet Hastanesine götürüldü. Tedavi altına alınan S.Ç. doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Baba A.Ç, ifadesine başvurulmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

