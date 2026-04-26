Mersin'de bina yıkımı sırasında hasar gören yandaki apartmanın sakinleri çözüm bekliyor

Mersin'in Akdeniz ilçesinde 4 ay önce bir binanın yıkımı sırasında hasar gören yandaki apartmandan tahliye edilen vatandaşlar, mağduriyetlerinin giderilmesini istiyor.



Hamidiye Mahallesi'ndeki 3 katlı apartmanın hak sahipleri, yapılarını yıkmak için ilgili kurumlara başvurdu.



Talebin onaylanmasıyla belediyeden yıkım ruhsatı alan hak sahipleri, anlaştıkları bir firma aracılığıyla aralık ayında çalışmalara başladı.



Firmanın iş makineleriyle yürütülen yıkım sırasında devrilen moloz nedeniyle binanın yanındaki 4 katlı Öztep Apartmanı hasar gördü.



İnceleme sonucunda aldığı hasardan kaynaklı risk taşıdığı belirlenen apartmanın tahliyesine ve yıkımına karar verildi.



Bu süreçte barınma sıkıntısı yaşayan Öztep Apartmanı sakinleri, yan binanın yönetimi ve yıkımı gerçekleştiren firmadan sorunlarının çözüme kavuşturulmasını bekliyor.



- "Yetkililer lütfen bize yardım etsin"



Bina sakinlerinden Nadire Haklıol, gazetecilere, yan binanın yıkımı sırasında kendi apartmanlarının taşıyıcı kolonlarının zarar gördüğünü söyledi.



Olayın sorumlularından çözüm üretilmesini beklediklerini dile getiren Haklıol, "Biz sadece yıkılan evimizi istiyoruz. Eşimle 30 yıl çalışarak bu evi aldık şimdi ise kiracıyız. Zor durumdayız, maddi ve manevi zararlarımız var. Psikolojimiz bozuldu." dedi.



Kadriye Yurdakul da yıkımı gerçekleştirenlerden mağduriyetlerinin giderilmesini istediklerini kaydetti.

