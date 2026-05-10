        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri Mersin'de bisikletliler Küresel Sumud Filosu'na destek için pedal çevirdi

        İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı ablukayı aşmayı hedefleyen "Küresel Sumud Filosu"na destek için Genç Aktivistler tarafından Mersin'de bisiklet turu düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2026 - 22:19 Güncelleme:
        Etkinlik kapsamında çok sayıda bisikletli Yenişehir ilçesindeki Adnan Menderes Bulvarı'nın sahil bandında bir araya geldi.

        Belirledikleri güzergahta yaklaşık 4 kilometre boyunca bisikletlerine yerleştirdikleri Türk ve Filistin bayraklarıyla pedal çeviren bisikletliler, "Özgürlüğe giden yolda sen de pedal çevir" sloganıyla "Küresel Sumud Filosu"na destek verdi.

        Turun ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Genç Aktivistler Mersin Sözcüsü Ahmet Cihan Polat, Filistin ve Gazze'nin yalnız olmadığını söyledi.

        Polat, şunları kaydetti:

        "Her kilometre özgür Filistin'e verilen bir selamdır. Biz pedal çevirdikçe dünyaya Filistin'in bir insanlık meselesi olduğunu hatırlatacağız. Sessizlik zulmü büyütür, tarafsızlık zalimi güçlendirir. Gazze'de şehit edilen çocukları unutmayacağız."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

