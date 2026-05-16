        Mersin'de BN Sanat Akademisi 2. Resim Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu

        Mersin'de BN Sanat Akademisi 2. Resim Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu

        Mersin'de BN Sanat Akademisi tarafından bu yıl ikincisi organize edilen resim yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2026 - 22:52 Güncelleme:
        Akademi organizasyonunda bir otelde düzenlenen törende, ressam Ahmet Yeşil'in de yer aldığı seçici kurulun incelediği 133 eser arasında beğenilenlere ödülleri dağıtıldı.

        Jürinin değerlendirmesi sonucu Serra Zeynep Gedikoğlu, Ramazan Öner, Ahmet Sarı, Nilgün Çekmen ve Nilsen Çalışkan başarı ödülü aldı, Ayla Erol, Muteber Tükel, Esra Çiftçi, Gülsüm Coşanoğlu ve Zeynep Nursoy'a mansiyon ödülleri verildi.

        Yarışmada 42 resim de sergilenmeye değer görüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
