Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri Mersin'de Cemre Vakfının üçüncü "Cemre Kamp"ında etkinlikler devam ediyor

        Mersin'de Cemre Vakfının üçüncü "Cemre Kamp"ında etkinlikler devam ediyor

        Mersin'in Silifke ilçesinde Cemre Vakfınca üçüncüsü düzenlenen "Cemre Kamp"ın ikinci gününde çeşitli etkinlikler yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2026 - 20:54 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de Cemre Vakfının üçüncü "Cemre Kamp"ında etkinlikler devam ediyor

        Mersin'in Silifke ilçesinde Cemre Vakfınca üçüncüsü düzenlenen "Cemre Kamp"ın ikinci gününde çeşitli etkinlikler yapıldı.

        Türkiye'nin farklı illerinden 90 öğrencinin katılımıyla Akkum Gençlik Kampı'nda düzenlenen programda, öğrenciler kamp alanında doğal güzellikler arasında vakit geçirdi, oyunlar oynadı.

        Etkinlikler kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İklim Değişikliği Başkanlığı Başkan Danışmanı Muhittin Aslan tarafından öğrenciler, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) hakkında bilgilendirildi.

        Gün içinde öğrenciler orman yangınları, bitkisel atık yağların geri dönüşümü konularında eğitim aldı, sosyal etkinliklere katıldı.

        "Cemre Kamp" yarın düzenlenecek etkinliklerle sona erecek.

        - Katılımcı öğrenciler

        Kampa Sivas'tan katılan Kerem Azattemur, AA muhabirine, vakfın doğa için bizzat harekete geçen ve bu anlamda sosyal farklılık oluşturabilecek gönüllüler yetiştirmeye başlayan bir topluluk olduğunu söyledi.

        Azattemur, "Türkiye’nin dört bir tarafından gelen gönüllülerimizle ortak bir paydada, ortak bir çıkarda dünyamız ve toplum için neler yapabileceğimizi düşündük. Kampımızda eğlenceli anlarımız da gerçekleşti." dedi.

        İstanbul'dan katılan Zehra Papakçı da kampla kendisini çok geliştirdiğini ve farklı bakış açıları kazandığını belirtti.

        Kırıkkale'den katılan Binnur Koçak ise çevre hakkında fikirlerini sundukları kampta aynı zamanda gençliğin kendi projelerini yürütebileceği bir alan oluşturmaya çalıştıklarını kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Damadını vuran kayınvalide alkışlarla karşılandı
        Damadını vuran kayınvalide alkışlarla karşılandı
        İran'ın Harg Adası açıklarında petrol sızıntısı tespit edildi
        İran'ın Harg Adası açıklarında petrol sızıntısı tespit edildi
        Bartın'daki davada 33 tutuklama
        Bartın'daki davada 33 tutuklama
        10 gün etkili olacak! Afrika üzerinden geliyor
        10 gün etkili olacak! Afrika üzerinden geliyor
        Özel'e re'sen soruşturma
        Özel'e re'sen soruşturma
        Mantar yedikten sonra fenalaşan hamile kadın ile karnındaki bebek öldü
        Mantar yedikten sonra fenalaşan hamile kadın ile karnındaki bebek öldü
        Fenerbahçe, Konya'da Devler Ligi için sahada!
        Fenerbahçe, Konya'da Devler Ligi için sahada!
        Uyku da yeme alışkanlıklarını şekillendiriyor
        Uyku da yeme alışkanlıklarını şekillendiriyor
        Evleniyorlar
        Evleniyorlar
        Genç kadını sokakta katletti! Caniye en ağır ceza istendi
        Genç kadını sokakta katletti! Caniye en ağır ceza istendi
        Yerel seçimlerde Starmer'a şok
        Yerel seçimlerde Starmer'a şok
        Ölümsüz olmak için milyonlarca dolar harcıyor
        Ölümsüz olmak için milyonlarca dolar harcıyor
        "Karantinadayım"
        "Karantinadayım"
        Osimhen Şampiyonlar Ligi'nde zirvede!
        Osimhen Şampiyonlar Ligi'nde zirvede!
        Kennedy laneti: Suikastler, kazalar ve skandallar
        Kennedy laneti: Suikastler, kazalar ve skandallar
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Ördek Sendromu yaşayanların sayıları artıyor!
        Ördek Sendromu yaşayanların sayıları artıyor!
        "Bergüzar alın teriyle zayıfladı"
        "Bergüzar alın teriyle zayıfladı"
        Rusya'da Zafer Bayramı kutlamaları
        Rusya'da Zafer Bayramı kutlamaları

        Benzer Haberler

        Tarsus'ta şehit anneleri Anneler Günü'nde unutulmadı
        Tarsus'ta şehit anneleri Anneler Günü'nde unutulmadı
        Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        Emekli imam trafik kazasında hayatını kaybetti
        Emekli imam trafik kazasında hayatını kaybetti
        Tarsus ile Gönyeli arasında dostluk maçı
        Tarsus ile Gönyeli arasında dostluk maçı
        Bakan Ersoy: "Turistler artık gastronomi için rota belirliyor"
        Bakan Ersoy: "Turistler artık gastronomi için rota belirliyor"
        Mersinli öğrenciler robotik yarışmasında Türkiye derecesi yaptı
        Mersinli öğrenciler robotik yarışmasında Türkiye derecesi yaptı