Mersin'in Silifke ilçesinde Cemre Vakfınca üçüncüsü düzenlenen "Cemre Kamp"ın ikinci gününde çeşitli etkinlikler yapıldı.



Türkiye'nin farklı illerinden 90 öğrencinin katılımıyla Akkum Gençlik Kampı'nda düzenlenen programda, öğrenciler kamp alanında doğal güzellikler arasında vakit geçirdi, oyunlar oynadı.



Etkinlikler kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İklim Değişikliği Başkanlığı Başkan Danışmanı Muhittin Aslan tarafından öğrenciler, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) hakkında bilgilendirildi.



Gün içinde öğrenciler orman yangınları, bitkisel atık yağların geri dönüşümü konularında eğitim aldı, sosyal etkinliklere katıldı.



"Cemre Kamp" yarın düzenlenecek etkinliklerle sona erecek.



Kampa Sivas'tan katılan Kerem Azattemur, AA muhabirine, vakfın doğa için bizzat harekete geçen ve bu anlamda sosyal farklılık oluşturabilecek gönüllüler yetiştirmeye başlayan bir topluluk olduğunu söyledi.



Azattemur, "Türkiye’nin dört bir tarafından gelen gönüllülerimizle ortak bir paydada, ortak bir çıkarda dünyamız ve toplum için neler yapabileceğimizi düşündük. Kampımızda eğlenceli anlarımız da gerçekleşti." dedi.



İstanbul'dan katılan Zehra Papakçı da kampla kendisini çok geliştirdiğini ve farklı bakış açıları kazandığını belirtti.



Kırıkkale'den katılan Binnur Koçak ise çevre hakkında fikirlerini sundukları kampta aynı zamanda gençliğin kendi projelerini yürütebileceği bir alan oluşturmaya çalıştıklarını kaydetti.

