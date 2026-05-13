Mersin'de cipin kafenin bahçesindeki tente direğine çarptığı kaza kamerada

Mersin'in Mezitli ilçesinde bir cipin kafenin bahçesindeki tente direğine çarptığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen cip, gece saatlerinde Adnan Menderes Bulvarı'ndaki işletmenin bahçesine girdi. Aracın tente direğine çarptığı kazada yaralanan olmadı. Kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi. Kafe sahibi Murat Uçar, AA muhabirine, işletmenin bahçesinde hasar oluştuğunu söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.