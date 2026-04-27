        Mersin'de denizde cesetleri bulunan iki kişiden birinin cenazesi toprağa verildi

        Mersin'de denizde cesetleri bulunan iki kişiden birinin cenazesi toprağa verildi

        Mersin'in Silifke ilçesinde dün, denizde cesedi bulunan iki kişiden Halil Çelik'in cenazesi toprağa verildi.

        Giriş: 27.04.2026 - 22:11 Güncelleme:
        Mersin Adli Tıp Kurumundan yakınları tarafından alınan Halil Çelik’in cenazesi, Bolacalıkoyuncu Mahallesi’ndeki mezarlığa getirildi.

        Cenaze, ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından yakınları tarafından defnedildi.

        Halil Çelik'in arkadaşı Mevci Arslan gazetecilere yaptığı açıklamada, "Zaman zaman arkadaşlarıyla balığa giderdi. En yakın arkadaşı Akın Acar’dı. Cumartesi günü birlikte oturup yemek yedik. 'Dün balığa gideceğiz, öğlen 1-2 gibi döneriz' dedi. Çok üzgünüz.” ifadelerini kullandı.

        Denizde cesedi bulunan Akın Acar’ın ise yarın öğle namazını müteakip Taşucu Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacağı belirtildi.

        İmamuşağı Mahallesi Boğsak Koyu mevkisinde dün denizde 2 cesedin olduğunu görenlerin ihbarı üzerine yapılan çalışmada, Akın Acar (70) ve Halil Çelik'in (64) cansız bedenleri sudan çıkarılmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Madenciler eylemi sonlandırma kararı aldı
        Madenciler eylemi sonlandırma kararı aldı
        'Leyen'in açıklamaları talihsiz'
        'Leyen'in açıklamaları talihsiz'
        Donald Trump, Kral Charles'ı resmi törenle karşıladı
        Donald Trump, Kral Charles'ı resmi törenle karşıladı
        Atlas'ın ailesini tehdit davasında dehşet ifade!
        Atlas'ın ailesini tehdit davasında dehşet ifade!
        Okan Buruk’un üç gollük derbi formülü!
        Okan Buruk’un üç gollük derbi formülü!
        Bugün Ne Oldu? 28 Nisan 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 28 Nisan 2026'nın haberleri
        Korku ve manzara aynı yerde: Derebaşı Virajları
        Korku ve manzara aynı yerde: Derebaşı Virajları
        ABD Başkanı Trump: İran bize "Çöküş halindeyiz" dedi
        ABD Başkanı Trump: İran bize "Çöküş halindeyiz" dedi
        19 yıllık cinayeti parmak izi çözdü
        19 yıllık cinayeti parmak izi çözdü
        Otelde ölü bulunmuştu! Cep telefonundan önemli kayıtlar çıktı!
        Otelde ölü bulunmuştu! Cep telefonundan önemli kayıtlar çıktı!
        BAE OPEC'ten ayrılıyor
        BAE OPEC'ten ayrılıyor
        Fenerbahçe seçim tarihini açıkladı!
        Fenerbahçe seçim tarihini açıkladı!
        Dönen para: 50 milyar TL! 70 kişi tutuklandı!
        Dönen para: 50 milyar TL! 70 kişi tutuklandı!
        G.Saray'da başarının sırrı istikrar!
        G.Saray'da başarının sırrı istikrar!
        Gülistan Doku soruşturmasında o mesajlar dosyada!
        Gülistan Doku soruşturmasında o mesajlar dosyada!
        "Dünya sıkıntılı dönemden geçiyor"
        "Dünya sıkıntılı dönemden geçiyor"
        12 yıllık evlilik sona erdi
        12 yıllık evlilik sona erdi
        Ödev doksan, fikir noksan! Üniversitelerde vekaleten düşünce dönemi!
        Ödev doksan, fikir noksan! Üniversitelerde vekaleten düşünce dönemi!
        “Süreyya” belgeseli çekiliyor
        “Süreyya” belgeseli çekiliyor
        Nasıl tanıştıklarını anlattı
        Nasıl tanıştıklarını anlattı

        Benzer Haberler

        Denizde cansız bedenleri bulunmuştu: İki arkadaştan birinin cenazesi defned...
        Denizde cansız bedenleri bulunmuştu: İki arkadaştan birinin cenazesi defned...
        Sohbet masasına düşen davetsiz misafir kısa süreli paniğe neden oldu Mersin...
        Sohbet masasına düşen davetsiz misafir kısa süreli paniğe neden oldu Mersin...
        Anamur Müftülüğü personelinden Sarıkeçili Yörükleri'ne ziyaret
        Anamur Müftülüğü personelinden Sarıkeçili Yörükleri'ne ziyaret
        Mezitli Belediyesine ekskavatör desteği
        Mezitli Belediyesine ekskavatör desteği
        Yörüklerin yayla göçü başladı
        Yörüklerin yayla göçü başladı
        Mersin'in Akdeniz ilçesinde yollar yenileniyor
        Mersin'in Akdeniz ilçesinde yollar yenileniyor