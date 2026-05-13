Mersin'de duvara çarpan motosikletin sürücüsü öldü
Mersin'in Anamur ilçesinde duvara çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Giriş: 13.05.2026 - 18:36
Kalınören Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi'nde Altan Yıldız (18) idaresindeki motosiklet, mezarlığın duvarına çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yıldız, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
