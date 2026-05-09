Mersin'de düzenlenen 5. Uluslararası Kilikya Ultra Maratonu sona erdi

Mersin'de bu yıl 5'inci kez düzenlenen Uluslararası Kilikya Ultra Maratonu tamamlandı.





Büyükşehir Belediyesince organize edilen maratonda Türkiye'nin yanı sıra Rusya, Belarus ve Tacikistan'dan toplam 882 sporcu yarıştı.



Erdemli ilçesinde bulunan UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Korykos Antik Kenti'nin parçası olan Kızkalesi Sahili'nden başlayan maratonda sporcular, dereceye girmek için mücadele etti.



Maratonda 10 kilometrelik Kızkalesi, 33 kilometrelik Lamos ve 53 kilometrelik Kilikya ultra parkuru koşuldu.



Katılımcılar, parkurlarda Kızkalesi'nin yanı sıra Elaiussa Sebaste Antik Kenti, Cennet-Cehennem Obrukları, Adam Kayalar kabartmaları ve Kanlı Divane Ören Yeri gibi tarihi mekanları da gördü.









- Maratonda dereceye giren sporcular



53 kilometrede erkeklerde Mustafa Dağdelen, kadınlarda Nazan Elçin parkurun kazananı oldu.



33 kilometrede erkeklerde Şahap Dede'nin ilk sırada bitirdiği etapta, kadınlarda Eugenie Rooke birincilik elde etti.



10 kilometre parkurunu erkeklerde Rıdvan Aykul, kadınlarda Türk sporcu Anna Kirdan ilk sırada tamamlandı.



Yarışmanın ardından dereceye giren sporculara törenle ödülleri verildi.

