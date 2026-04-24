        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri Mersin'de Ermeni asıllı Türk vatandaşı adam Müslüman oldu

        Mersin'de Ermeni asıllı Türk vatandaşı adam Müslüman oldu

        Mersin'in Silifke ilçesinde yaşayan Ermeni asıllı Türk vatandaşı Hakan Çelikkaya, kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2026 - 20:06 Güncelleme:
        Mersin'de Ermeni asıllı Türk vatandaşı adam Müslüman oldu

        Mersin'in Silifke ilçesinde yaşayan Ermeni asıllı Türk vatandaşı Hakan Çelikkaya, kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu.

        İlçe Müftülüğüne başvuran 53 yaşındaki Çelikkaya için burada ihtida merasimi düzenlendi.

        Müftü Mehmet Seri Doğru'nun duasına el açıp eşlik ederken gözyaşı döken Çelikkaya'ya ihtida belgesi takdim etti.

        Çelikkaya, AA muhabirine, ailesinin 1914 yılında Ermenistan'dan Türkiye'ye göç ettiğini ve Hristiyan olarak ibadetlerini yerine getirdiğini anlattı.

        Ailesinin önce Erzincan'a daha sonra ise Malatya'ya taşındığını dile getiren Çelikkaya, şunları kaydetti:

        "Çocuklarımı kiliseye götürüp getiriyordum ama dolmayan bir şey vardı. Yüreğimde bir boşluk vardı. Sonrasında Müslümanlığı araştırmaya başladım. Araştırdıkça yüreğimden bir şeyler kıpırdamaya başladı. Eşime 'Müslüman olacağım.' dedim, çok sevindi. Şimdi içimdeki o boşluk doldu. Kendimi çok daha huzurlu hissediyorum. Bundan sonra Allah yolunda devam edeceğim."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Dışişleri'nden 1915 Olaylarına dair açıklama
        Dışişleri'nden 1915 Olaylarına dair açıklama
        "ABD heyeti Pakistan'a gidecek"
        "ABD heyeti Pakistan'a gidecek"
        İhracatçıya özel kurumlar vergisi
        İhracatçıya özel kurumlar vergisi
        Derbide ligin en golcü iki takımı karşılaşacak!
        Derbide ligin en golcü iki takımı karşılaşacak!
        Bugün Ne Oldu? 24 Nisan 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 24 Nisan 2026'nın haberleri
        Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın ölümünde iddianame!
        Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın ölümünde iddianame!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Formula 1 yeniden Türkiye'de!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Formula 1 yeniden Türkiye'de!
        Netanyahu: Prostat kanseri tedavim olumlu sonuçlandı
        Netanyahu: Prostat kanseri tedavim olumlu sonuçlandı
        İkra bebek ile babasının yaşadığı dehşette ilk duruşma!
        İkra bebek ile babasının yaşadığı dehşette ilk duruşma!
        İstanbul sokaklarında Formula 1 şov
        İstanbul sokaklarında Formula 1 şov
        Bakan Çiftçi'den Habertürk'e dijital güvenlik düzenlemesi açıklaması
        Bakan Çiftçi'den Habertürk'e dijital güvenlik düzenlemesi açıklaması
        Okullarda alınacak yeni tedbirler neler?
        Okullarda alınacak yeni tedbirler neler?
        Halfeti Belediyesi'ne operasyon: 49 gözaltı
        Halfeti Belediyesi'ne operasyon: 49 gözaltı
        İngiltere'de üzerinde 'Osmanlı' yazan tek mezar taşı!
        İngiltere'de üzerinde 'Osmanlı' yazan tek mezar taşı!
        Gülistan Doku'nun mezar yeri aranıyor! 18 noktada çalışma yapıldı!
        Gülistan Doku'nun mezar yeri aranıyor! 18 noktada çalışma yapıldı!
        Elektrik ve doğalgaza zam olacak mı? Bakan Bayraktar Bloomberg HT- Habertürk yayınında
        Elektrik ve doğalgaza zam olacak mı? Bakan Bayraktar Bloomberg HT- Habertürk yayınında
        Küresel jet yakıtı krizi uçuşları riske soktu
        Küresel jet yakıtı krizi uçuşları riske soktu
        Mal varlığıyla ilgili yeni açıklama
        Mal varlığıyla ilgili yeni açıklama
        İşletmeler siber sigortaya sarıldı
        İşletmeler siber sigortaya sarıldı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Mersin'de bir kadın evinde ölü bulundu
        Mersin'de bir kadın evinde ölü bulundu
        Mersin'de motosikletin yayaya çarpması kask kamerasında
        Mersin'de motosikletin yayaya çarpması kask kamerasında
        Başkan Seçer: "Mersin'de 400 bin depremzede kardeşçe ağırlandı"
        Başkan Seçer: "Mersin'de 400 bin depremzede kardeşçe ağırlandı"
        Mersin'de işitme engelli Sinem kurslarda aldığı eğitimle el emeğini kazanca...
        Mersin'de işitme engelli Sinem kurslarda aldığı eğitimle el emeğini kazanca...
        Mersin'deki Kızkalesi'nin kıyı kesiminde temizlik çalışması başlatıldı
        Mersin'deki Kızkalesi'nin kıyı kesiminde temizlik çalışması başlatıldı
        Hiranur'un cinayet sanığına ağırlaştırılmış müebbet talebi
        Hiranur'un cinayet sanığına ağırlaştırılmış müebbet talebi