Mersin'de eşini bıçakla tehdit eden zanlı tutuklandı

Mersin'in Anamur ilçesinde, eşini bıçakla tehdit ettiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Akdeniz Mahallesi'nde yaşayan F.S, eşi M.S'nin kendisini bıçakla tehdit ettiği iddiasıyla polise başvurdu. Şikayet üzerine çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri M.S'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.S. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.