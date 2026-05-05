Mersin'de evde fenalaşmaları sonucu yaşamını yitiren 2 kardeşin cenazeleri defnedildi

Mersin'in Bozyazı ilçesinde bulantı ve kusma şikayetiyle götürüldükleri hastanede yaşamını yitiren 2 kardeşin cenazeleri toprağa verildi.



Karaman'dan tatil için gittikleri Tekmen Mahallesi'ndeki yakınlarına ait ikamette fenalaşmaları sonucu dün yaşamını yitiren 8 yaşındaki Azra ve 5 yaşındaki kardeşi Ömer Selim Tülü'nün cenazeleri, Bozyazı Devlet Hastanesi morgundaki ön otopsinin tamamlanmasıyla Paşakonağı Mezarlığı'na götürüldü.



Buradaki cenaze namazına aile yakınlarının yanı sıra Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, Bozyazı Belediye Başkanı Mustafa Çetinkaya, Anamur Cumhuriyet Başsavcısı Tanju Çatlı, İlçe Emniyet Müdürü Şeref Paşaoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Bülent Akgün, AK Parti İlçe Başkanı Gökhan Zor ve vatandaşlar katıldı.



İlçe Müftüsü Yakup Avcı'nın kıldırdığı namazın ardından çocukların cenazeleri, okunan dualar eşliğinde defnedildi.



- Hamile anne yoğun bakımda, baba ise servise alındı



Çocukları gibi mide bulantısı ve kusma şikayetiyle Bozyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldıktan sonra Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edilen 6,5 aylık hamile anne Ebru (33) ve Karaman İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru baba Musa Tülü'nün (38) tedavileri sürüyor.



Annenin yoğun bakımda olduğu, babanın ise servise alındığı öğrenildi.



- Soruşturma çok yönlü sürüyor



Olaya ilişkin Anamur Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan çok yönlü soruşturma kapsamında ailenin kaldığı evde 2 kez inceleme yapıldı.



Çocukların kesim ölüm nedeninin belirlenmesi için Mersin Adli Tıp Şube Müdürlüğünün yanı sıra Adana Adli Tıp Kurumundan da rapor istendi.



- Yıllık izinde ilçeye gitmişlerdi



Yıllık izinlerini Bozyazi ilçesi Tekmen Mahallesi'ndeki yakınlarının evinde geçiren Tülü ailesi, bulantı ve kusma şikayetiyle hastaneye götürülmüştü. Tedaviye alınan aileden Azra ve kardeşi Ömer Selim Tülü kurtarılamamıştı.

