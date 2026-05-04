        Mersin'de evde rahatsızlanan 2 çocuk hayatını kaybetti, anne ve baba tedavi altına alındı

        Mersin'in Bozyazı ilçesinde bulantı ve kusma şikayetiyle hastaneye götürülen 2 kardeş yaşamını yitirdi, anne ve baba tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2026 - 14:03 Güncelleme:
        Tekmen Mahallesi'ndeki ikamette Ebru (33), eşi Musa (38) ve çocukları Azra (8) ile Ömer Selim Tülü (5) henüz bilinmeyen nedenle rahatsızlandı.

        İhbar üzerine adrese 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık personelince bulantı ve kusma şikayetiyle Bozyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 2 kardeş hayatını kaybetti. Anne ve baba ise ilk müdahalenin ardından Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

        Ekiplerin ikametteki incelemesi sürüyor.

        Karaman'da yaşayan ailenin yakınlarını ziyaret etmek için izinlerini Bozyazı'da geçirdikleri öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

