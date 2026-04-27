        Mersin Haberleri Mersin'de freni boşalan tır yapımı süren kaçış rampasına çarptı, 1 işçi ölü, 4 kişi yaralandı

        Mersin'in Mut ilçesinde freni boşalan tırın inşaatı devam eden kaçış rampasına çarpması sonucu 1 işçi ölü, 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2026 - 19:16 Güncelleme:
        Yasin G'nin kullandığı 42 AZN 478 plakalı mermer yüklü tır, freninin boşalması sonucu Karaman-Mut karayolu Burunköy mevkisinde yapım çalışmaları süren kaçış rampasına çarptı.

        Kazanın etkisiyle tırdaki mermer bloklar, bölgede çalışan işçiler ile park halindeki otomobil ve kamyonetin üzerine devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin incelemesinde, blokların altında kalan işçilerden Zafer Gezer'in hayatını kaybettiği, tır sürücüsü ile 3 kişinin yaralandığı belirlendi.

        Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Ulaşımın tek şeritten ve kontrollü sağlandığı kaza bölgesindeki çalışmalar sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

