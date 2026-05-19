        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri Mersin'de genç sporcular Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin sahasını gezdi

        Mersin'de genç sporcular Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin sahasını gezdi

        Mersin'de genç sporcular, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) sahasını ziyaret etti.

        Giriş: 19.05.2026 - 11:00 Güncelleme:
        Silifke Gençlik Merkezi'nde çeşitli branşlarda eğitim alan 14 sporcu, sahadaki gezi öncesi iş güvenliği hakkında bilgilendirildi, koruyucu ekipman giydi.

        Santralin 2 ve 3. güç ünitelerinin reaktör binalarını gören ziyaretçiler, dünyanın en büyük vinçleri arasında bulunan paletli mobil vinci yakından görme fırsatı buldu.

        Akkuyu NGS Eğitim Merkezi'ndeki tam ölçekli simülatörde Eğitim Merkezi Direktörü Yulia Nazarova'dan bilgi alan sporcular, çıktıkları seyir tepesinden sahadaki çalışmaları inceledi.

        Ziyaretin sonunda katılımcılar, bir araya geldikleri Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Sergei Butckikh ile sohbet etti.

        - "Gençleri burada ağırlamaktan çok memnunuz"

        Butckikh, AA muhabirine, Akkuyu NGS'de genç sporcuları ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını söyledi.

        19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın Türkiye için değerinin farkında olduklarını belirten Butckikh, şöyle konuştu:

        "Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk gençliğe çok önem veriyordu. Biz de aynı şekilde önemsiyoruz. Gençleri burada ağırlamaktan çok memnunuz. Sporun projemizdeki rolü çok ama çok önemli. Akkuyu NGS sahasında çalışan binlerce kişiyi bir ekip haline getirmek ve aralarındaki bağı kuvvetlendirmek için de sporun rolü çok önemli."

        Lisanslı voleybolcu Şeyma Gündür de gezinin kendisi için bilgilendirici olduğunu ifade ederek, "Bu alanda neyin nasıl işlediğini ve ne zorluklarla yapıldığını gördük. İnsanların ne kadar çok uğraştığını ve projenin kıymetini fark ettik. Çok büyük ve kapsamlı bir proje. Buradaki güvenlik kapsamının ve her şeyin yerli yerinde olduğunu görmek bize öğretici oldu. Bu bana ilham verdi." dedi.

        Sporculara eşlik eden voleybol antrenörü Metin Aydın da Akkuyu NGS ziyaretinin güzel ve keyifli bir deneyim olduğunu anlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

