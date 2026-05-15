        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri Mersin'de Gençlik Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi

        Mersin'de, Gençlik Haftası kapsamında Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, çeşitli spor branşlarında gösteriler yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2026 - 17:46 Güncelleme:
        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında kutlanan Gençlik Haftası dolayısıyla Cumhuriyet Alanı'nda tören düzenlendi.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Faaliyetleri Şube Müdürü Cafer Bozkurt tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Bozkurt, burada yaptığı konuşmada, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı büyük bir gurur ve coşkuyla kutladıklarını ifade etti.

        Bugün aynı zamanda Gençlik Haftası etkinliklerinin açılışını yaptıklarını belirten Bozkurt, şunları kaydetti:

        "19 Mayıs, yalnızca bir tarih değil, milletimizin yeniden dirilişinin, umutla ayağa kalkışının ve bağımsızlığa uzanan kutlu yürüyüşünün başlangıcıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak yaktığı bağımsızlık meşalesi, bugün gençlerimizin azmi, enerjisi ve vatan sevgisiyle, aynı kararlılıkla yanmaya devam etmektedir. Gençlerimiz, ülkemizin yarınları, en büyük gücü ve en kıymetli hazinesidir. Bizler de gençlerimizin sosyal, kültürel ve sportif alanlarda daha güçlü bireyler olarak yetişmeleri için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz."

        Bozkurt, Gençlik Haftası boyunca çok sayıda etkinlik düzenleyeceklerini ifade etti.

        Program, halk oyunları ve çeşitli spor branşlarında yapılan gösterilerle sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

