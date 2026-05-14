Mersin'de havalimanında ağırlanan öğrenciler uçakları inceledi, pilotlarla tanıştı

Mersin'de Çukurova Uluslararası Havalimanı'nda ağırlanan ortaokul öğrencileri, uçakları inceleyip pilotlarla sohbet etme şansı buldu.



Tarsus ilçesindeki havalimanının yönetimi tarafından "Hayaller Gökyüzüne: İlk Havalimanı Deneyimim" etkinliği düzenlendi.



Etkinlik kapsamında servisle Ömer Cırık Ortaokulu'ndan alınan 31 öğrenci, havalimanına götürüldü.



Yetkililer tarafından karşılanan çocuklar, terminal kısmındaki alanları ve acil durumlarla mücadele için kurulan ARFF İstasyonu'nu gezdi.



Daha sonra piste iniş yapan bir yolcu uçağına binen çocuklar, hava aracını inceleme fırsatı yakaladı.



Öğrenciler, pilotlar ve kabin ekibiyle de sohbet etti.



Programın ardından atölye çalışmasına katılıp kağıttan uçak tasarlayan öğrenciler, anı köşesinde fotoğraf çektirdi.



- Amaç havacılık ekosistemini tanıtmak



Havalimanı Direktörü Oğuz Oflaz, gazetecilere, kırsal mahallede eğitim gören çocuklara havacılık ekosistemini tanıtmayı amaçladıklarını söyledi.



Etkinliğin öğrencilere umut olacağına inandıklarını belirten Oflaz, çocuklara sektörün içinde yer almaları konusunda ilham vermeyi hedeflediklerini anlattı.



Pilot Ömer Ön de çocukları ağırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayarak, "Pilot olmak isteyen öğrencilerimiz için bu etkinlik çok büyük bir hatıra olacaktır." dedi.



- "Uçakların içinde olmak çok güzel hissettiriyor"



Öğrencilerden Rümeysa Nur Sağır, etkinlikte iyi vakit geçirdiğini ifade ederek, "Buraya geldiğimiz için mutluyum, gezmek çok güzel. Uçakları havada görüp el sallıyordum. İçinde olmak ise çok güzel hissettiriyor." diye konuştu.



Havva Yalvarmış da ilk defa yakından uçak gördüğünü kaydetti.

