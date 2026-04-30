Mersin'de iki grup arasındaki kavga sırasında aracın çarptığı kişi yaşamını yitirdi

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada aracın çarptığı kişi hayatını kaybetti.



Nacarlı Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir iş yerinin çalışanlarıyla, buraya araçlarla gelen kişiler arasında alacak verecek meselesi nedeniyle kavga çıktı.



Kavga esnasında aracın çarptığı Murat G. (49) yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.



Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekiplerince yaralı hastaneye kaldırılırken, hayatını kaybeden Murat G'nin cenazesi morga götürüldü.



Yabancı uyruklu E.A. olay yerinden kaçarken polis ekiplerince gözaltına alındı.



Polis, bölgeden yaya olarak kaçan diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmasını sürdürüyor.

