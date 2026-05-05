        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri Mersin'de iş yerinden akıllı saat hırsızlığı güvenlik kamerasında

        Mersin'de iş yerinden akıllı saat hırsızlığı güvenlik kamerasında

        Mersin'in Silifke ilçesinde bir zanlının iş yerinin vitrinindeki akıllı saati çalması güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2026 - 12:42 Güncelleme:
        Saray Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde 25 Nisan'da saat ve takı satılan dükkana giren şüpheli, iş yeri çalışanı Arzu Akdoğan'a saat alacağını söyledi.

        Yanında 3 çocuk olan kadın, beğendiği akıllı saatin 3 bin 300 liralık ödemesini 5, 10 ve 20 liralık banknotlar halinde Akdoğan'a yapıp bir süre ürün baktıktan sonra iş yerinden ayrıldı.

        Akdoğan, bir hafta sonra yaptığı envanter kontrolünde 5 bin lira değerindeki akıllı saatin kayıp olduğunu fark edince güvenlik kamerası kaydını inceledi.

        Kayıtta kendisinin parayı saydığı sırada zanlının vitrindeki saati çaldığını gören Akdoğan durumu iş yeri sahibi Recep Keleş'e iletti.

        Keleş'in ihbarı üzerine şüphelinin yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

        Akdoğan, gazetecilere, zanlının dikkat dağıtmak için 5, 10 ve 20 liralık banknotlarla ödeme yaptığını söyledi.

        Keleş de şüphelinin bölgedeki başka saatçilere de gittiğini öğrendiklerini anlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        İzzet Yıldızhan tahliye edildi
        Vergi teşvikleriyle ilgili kanun teklifi: Kurumlar vergisi oranlarında indirim
        Gelinini katletmişti! Kayınvalidenin kızı gözaltında!
        Galatasaray'da rota Bruno Fernandes!
        “Hobi bahçesi yoktur, kaçak yapı vardır”
        'Saygı ‘yapay zekâ’ tartışması
        Arkadaşları "intihar" demişti... Otomobilde kanlı infaz!
        Ekspertize düzenleme geliyor
        Otomotivi ticari araçlar sırtladı
        İsrail basını: Ülke mali uçuruma sürükleniyor
        "ABD başkanının insan onuruna saygı göstermesi gerek"
        G.Saray'da OHAL ilan edildi!
        Modanın en çılgın akşamı Met Gala'dan görüntüler
        Kupada ilk finalist belli oluyor!
        O daha 32 yaşında
        İstanbul'un yedi tepesini keşfedin!
        1,6 milyarlık dev operasyon
        Paymix'e operasyon
        İstanbul'da neler yaşamıştı?
