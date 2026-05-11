Mersin'de İslam sanatları eserlerinin yer aldığı "Hane" sergisi ziyaretçilerini ağırlıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Mersin Kültür Yolu Festivali kapsamında açılan "Hane" sergisinde İslam sanatları eserleri beğeniye sunuluyor.



Mersin Arkeoloji Müzesi'nde 9 Mayıs'ta açılan, küratörlüğünü Yasemin Darbaz Karaca'nın üstlendiği sergide 25 sanatçının eserleri yer alıyor.



Hat sanatından 13, tezhip sanatından 12 eserin beğeniye sunulduğu sergi, anne ve babanın önemini anlatan "kök", aile ve neslin devamlılığını vurgulayan "nesil" ve yol arkadaşlığının önemine dikkati çeken "refik/a" bölümlerinden oluşuyor.



Tezhip ve hat sanatları usta öğreticisi Yasemin Tay, AA muhabirine, serginin kültürel bakımdan büyük öneme sahip olduğunu söyledi.



Bu tip sergilerin örneklerine sık rastlanmadığını dile getiren Tay, "Daha önce İstanbul'da açılan serginin şimdi Mersin'de olması çok güzel. Çok beğendim, harika bir sergi. Tüm eserlere bayıldım. Mersinliler kesinlikle gezmeli çünkü tezhip ve hat, bizim sanatlarımız. Bunlara değer vermeliyiz." dedi.



Sergi, 17 Mayıs'a kadar gezilebilecek.

