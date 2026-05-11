Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri Mersin'de İslam sanatları eserlerinin yer aldığı "Hane" sergisi ziyaretçilerini ağırlıyor

        Mersin'de İslam sanatları eserlerinin yer aldığı "Hane" sergisi ziyaretçilerini ağırlıyor

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Mersin Kültür Yolu Festivali kapsamında açılan "Hane" sergisinde İslam sanatları eserleri beğeniye sunuluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2026 - 13:19 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de İslam sanatları eserlerinin yer aldığı "Hane" sergisi ziyaretçilerini ağırlıyor

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Mersin Kültür Yolu Festivali kapsamında açılan "Hane" sergisinde İslam sanatları eserleri beğeniye sunuluyor.

        Mersin Arkeoloji Müzesi'nde 9 Mayıs'ta açılan, küratörlüğünü Yasemin Darbaz Karaca'nın üstlendiği sergide 25 sanatçının eserleri yer alıyor.

        Hat sanatından 13, tezhip sanatından 12 eserin beğeniye sunulduğu sergi, anne ve babanın önemini anlatan "kök", aile ve neslin devamlılığını vurgulayan "nesil" ve yol arkadaşlığının önemine dikkati çeken "refik/a" bölümlerinden oluşuyor.

        Tezhip ve hat sanatları usta öğreticisi Yasemin Tay, AA muhabirine, serginin kültürel bakımdan büyük öneme sahip olduğunu söyledi.

        Bu tip sergilerin örneklerine sık rastlanmadığını dile getiren Tay, "Daha önce İstanbul'da açılan serginin şimdi Mersin'de olması çok güzel. Çok beğendim, harika bir sergi. Tüm eserlere bayıldım. Mersinliler kesinlikle gezmeli çünkü tezhip ve hat, bizim sanatlarımız. Bunlara değer vermeliyiz." dedi.

        Sergi, 17 Mayıs'a kadar gezilebilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran'dan ABD'ye: Mantıksız taleplerde bulunmaya devam ediyor
        İran'dan ABD'ye: Mantıksız taleplerde bulunmaya devam ediyor
        Togg'un CATL anlaşmasının şifreleri
        Togg'un CATL anlaşmasının şifreleri
        Almanya'da bir ilk: Anketlerde AfD ilk sırada
        Almanya'da bir ilk: Anketlerde AfD ilk sırada
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Yem makinesinde can verdi
        Yem makinesinde can verdi
        "Sağlık Bakanlığı ile iletişim halindeyim"
        "Sağlık Bakanlığı ile iletişim halindeyim"
        Savaşta 4.2 trilyon dolarlık büyüme
        Savaşta 4.2 trilyon dolarlık büyüme
        En yaygın isimler ve soyadları belli oldu!
        En yaygın isimler ve soyadları belli oldu!
        G.Saray’dan sürpriz Bertuğ hamlesi!
        G.Saray’dan sürpriz Bertuğ hamlesi!
        Eski koca tetiğe bastı! Sokakta bir kadın daha!
        Eski koca tetiğe bastı! Sokakta bir kadın daha!
        'Uğur' getirdi, 'Can' verdi!
        'Uğur' getirdi, 'Can' verdi!
        Yakalanmamak için 2 ay cami tuvaletinde yaşamış!
        Yakalanmamak için 2 ay cami tuvaletinde yaşamış!
        İstanbul'da jet ski faciası! Can kaybı var!
        İstanbul'da jet ski faciası! Can kaybı var!
        Likya Yolu'nda şakayık zamanı! Koparmanın cezası 699 bin TL
        Likya Yolu'nda şakayık zamanı! Koparmanın cezası 699 bin TL
        İşe başlayacağı ilk gün büyük acı!
        İşe başlayacağı ilk gün büyük acı!
        Topladığı taşlarla kendi sarayını yaptı
        Topladığı taşlarla kendi sarayını yaptı
        Yakın arkadaşı tarafından dolandırıldı
        Yakın arkadaşı tarafından dolandırıldı
        Diş hekimi eşini çocuklarının yanında öldürdü! Karar açıklandı!
        Diş hekimi eşini çocuklarının yanında öldürdü! Karar açıklandı!
        Pişmanlık itirafı
        Pişmanlık itirafı
        Tüketen mi kurtaran mı?
        Tüketen mi kurtaran mı?

        Benzer Haberler

        Mersin Üniversitesi'nde hüzünlü veda: Juan Botella Lucas son yolculuğuna uğ...
        Mersin Üniversitesi'nde hüzünlü veda: Juan Botella Lucas son yolculuğuna uğ...
        Yürüme zorluğu çeken Ukraynalı hasta Mersin'de "kalça protezi" ameliyatı ge...
        Yürüme zorluğu çeken Ukraynalı hasta Mersin'de "kalça protezi" ameliyatı ge...
        Ukraynalı hasta şifayı Mersin Şehir Hastanesinde buldu
        Ukraynalı hasta şifayı Mersin Şehir Hastanesinde buldu
        Mezitli'de annelere özel etkinlik düzenlendi
        Mezitli'de annelere özel etkinlik düzenlendi
        Mersin OSB Başkanı Tekli: "SAHA2026'da gurur duyduk" "Mersin artık savunma...
        Mersin OSB Başkanı Tekli: "SAHA2026'da gurur duyduk" "Mersin artık savunma...
        Mersin'de çölyaklı bireyler farkındalık etkinliğinde buluştu
        Mersin'de çölyaklı bireyler farkındalık etkinliğinde buluştu