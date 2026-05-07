Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri Mersin'de kar yağışının zarar verdiği tarım alanları incelendi

        Mersin'de kar yağışının zarar verdiği tarım alanları incelendi

        Mersin'de yüksek kesimdeki mahallelerde etkili olan kar yağışı nedeniyle zarar gören tarım arazilerinde inceleme yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2026 - 15:09 Güncelleme:
        Mersin'de kar yağışının zarar verdiği tarım alanları incelendi

        Mersin'de yüksek kesimdeki mahallelerde etkili olan kar yağışı nedeniyle zarar gören tarım arazilerinde inceleme yapıldı.

        Mersin Ziraat Odası Başkanı Musa Yılmaz, beraberindeki yönetim kurulu üyeleriyle 4 Mayıs'ta Toroslar ilçesinin yüksek rakımlı bölgelerinde etkili olan kar nedeniyle kiraz ve şeftali bahçelerinin zarar gördüğü Değnek, Sadiye, Arslanköy, Tırtar ve Yavca mahallelerinde üreticilerle bir araya geldi.

        Tarım alanlarını gezen heyet, zarar gören alanlarda incelemelerde bulundu.

        İncelemelerinin ardından Yılmaz, gazetecilere, etkili olan kar yağışı nedeniyle bölgedeki birçok kiraz ve şeftali ağacındaki file korumalarının zarar gördüğünü söyledi.

        Bölgede hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Yılmaz, "Ne yazık ki bir doğal afetle karşı karşıya kaldık. Çiftçilerimiz, bu afetten görmüş oldukları zararın altından kalkabilecek durumda değiller. Tarım teşkilatlarımız hasar tespit çalışmalarına başladılar. Daha net bilgiyi sonra vereceğiz ama tahmini 5 mahallemizde 1000-1500 dönüm arazide zarar olduğunu söyleyebiliriz." dedi.

        Yılmaz, bölgede zarar gören file sisteminin yenilenmesi için çiftçilere destekte bulunulması gerektiğini belirtti.

        Üreticilerden Zekeriya Doğan da yaklaşık 50 dönümlük file sistemlerinin zarar gördüğünü vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Bizim en büyük derdimiz tesisle ilgili. Rekolte düşüşü çok önemli olmamakla birlikte ağaçlarımızda da kırılanlar var. Onlar da çok mühim değil ama tesislerimiz sıkıntılı. Tesislerin kurulumu pahalı. Her yıl ödenen taksitleri var. Dolayısıyla bizim beklediğimiz destek tesislerimizle ilgili. Vatandaşın ve çiftçinin mağduriyetinin giderilmesini istiyoruz. Özellikle tesislerimizin yenilenmesi konusunda taleplerimiz var."

        Toroslar ilçesinde 4 Mayıs'ta yüksek rakımlı bölgelerde yağan kar nedeniyle beyaza bürünen Değnek, Sadiye Arslanköy, Tırtar ve Yavca mahallelerindeki kiraz ve şeftali bahçeleri zarar görmüş, doluya karşı önlem amacıyla kurulan koruma fileleri yıkılmış, bazı ağaçlar da kırılmıştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dehşet gelişme! Kübra'nın cansız bedenine ait parçalar barajda bulundu!
        Dehşet gelişme! Kübra'nın cansız bedenine ait parçalar barajda bulundu!
        "Enflasyonda gözlenen bozulmanın orta vadeli görünümü bozmasına izin vermeyeceğiz"
        "Enflasyonda gözlenen bozulmanın orta vadeli görünümü bozmasına izin vermeyeceğiz"
        Katar'dan Beyaz Saray'a 400 milyon dolarlık "hediye"
        Katar'dan Beyaz Saray'a 400 milyon dolarlık "hediye"
        Bariyerlere çarpan karavan parçalara ayrıldı!
        Bariyerlere çarpan karavan parçalara ayrıldı!
        Demokratlar Senato'yu kazanmak için umutlu
        Demokratlar Senato'yu kazanmak için umutlu
        NBC: Özgürlük Projesi'ni Suudi Arabistan engelledi
        NBC: Özgürlük Projesi'ni Suudi Arabistan engelledi
        Togg’dan Çinliler ile iş birliği hamlesi
        Togg’dan Çinliler ile iş birliği hamlesi
        Okan Buruk'a yeni sözleşme!
        Okan Buruk'a yeni sözleşme!
        İstanbul'da 100 milyon dolarlık konser
        İstanbul'da 100 milyon dolarlık konser
        Kenan Yıldız'a Real Madrid kancası!
        Kenan Yıldız'a Real Madrid kancası!
        ITF'nin 2027-2028 dönem başkanlığına Türkiye seçildi
        ITF'nin 2027-2028 dönem başkanlığına Türkiye seçildi
        Tartışma dudak okuyucuların radarında
        Tartışma dudak okuyucuların radarında
        İkinci konser tarihi açıklandı
        İkinci konser tarihi açıklandı
        Bu kasabada nüfusun yüzde 60’ı yer altında yaşıyor
        Bu kasabada nüfusun yüzde 60’ı yer altında yaşıyor
        Alcatraz’dan kaçan üç mahkûmun akıbeti hâlâ bilinmiyor
        Alcatraz’dan kaçan üç mahkûmun akıbeti hâlâ bilinmiyor
        Apple bu modeli kullanan iPhone sahiplerine tazminat ödeyebilir
        Apple bu modeli kullanan iPhone sahiplerine tazminat ödeyebilir
        Ölümün ardındaki gerçek otopside ortaya çıktı!
        Ölümün ardındaki gerçek otopside ortaya çıktı!
        “Hedef domates eken vatandaş değil, kaçak havuzlu villa”
        “Hedef domates eken vatandaş değil, kaçak havuzlu villa”
        Aziz Yıldırım bir kez daha sahnede!
        Aziz Yıldırım bir kez daha sahnede!
        Evinde ölü bulundu
        Evinde ölü bulundu

        Benzer Haberler

        Mersin'de yoğurt ve çilek ikramlı trafik uygulaması
        Mersin'de yoğurt ve çilek ikramlı trafik uygulaması
        Bozyazı ilçesinde anaokulu öğrencilerine uygulamalı trafik eğitimi verildi
        Bozyazı ilçesinde anaokulu öğrencilerine uygulamalı trafik eğitimi verildi
        Boks antrenörü, evinde ölü bulundu
        Boks antrenörü, evinde ölü bulundu
        Erdemli ilçesinde 4. Taşıt Köprüsü açıldı
        Erdemli ilçesinde 4. Taşıt Köprüsü açıldı
        Bozyazı'da miniklere Trafik Haftası eğitimi
        Bozyazı'da miniklere Trafik Haftası eğitimi
        MTSO Başkanı Çakır: "Girişimcilerle yatırımcıları buluşturacağız"
        MTSO Başkanı Çakır: "Girişimcilerle yatırımcıları buluşturacağız"