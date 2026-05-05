        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri Mersin'de kar yağışının zarar verdiği tarım alanlarında ön hasar tespiti yapıldı

        Mersin'de kar yağışının zarar verdiği tarım alanlarında ön hasar tespiti yapıldı

        Mersin'de yüksek kesimdeki mahallelerde etkili olan kar yağışı nedeniyle zarar gören tarım arazilerinde ön hasar tespit çalışması yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2026 - 18:03 Güncelleme:
        Toroslar ilçesinde dün yüksek rakımlı bölgelere yağan kar nedeniyle Hangediği, Değnek ve Sadiye mahallelerinde zarar gören kiraz ve şeftali bahçelerine giden İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, tarım arazilerinde inceleme yaptı.

        Mersin Ziraat Odası Başkanı Musa Yılmaz, AA muhabirine, iklim değişikliğinin ne demek olduğunu birebir yaşadıklarını söyledi.

        Yılmaz, yağışların meyvelerin çiçeklenme dönemine denk geldiğini belirterek, şöyle devam etti:

        "Tarım alanlarında özellikle kiraz bahçelerimizin üzerindeki file tesislerimiz yerle bir oldu. Bu, ciddi bir maliyet. Kardan etkilenen alanlar, bölgemizde tam olarak kiraz üretimi yapılan yerler. 3-5 mahallemizdeki file tesislerinde çok ciddi zararlar var. Bu doğal afet daha tazeliğini koruyor. Henüz daha bu bahçelere girme şansımız yok. Yağış riski de devam ediyor."

        - "Devletimiz çiftçisini mutlaka koruyacaktır"

        Bölgede ön hasar tespit çalışmalarının yapıldığını anlatan Yılmaz, "Araziler girilir hale geldikten sonra çiftçilerimiz, bir an önce bahçelerin üzerinden bu file sistemlerini kaldıracaklar. Bunları tadilat yaptırarak çok ciddi bir maliyetin altına girecekler. Tam da burada devlet babanın o şefkatli ellerine ihtiyaç var. Devletimiz güçlüdür. Devletimiz çiftçisini mutlaka koruyacaktır." diye konuştu.

        Yılmaz, odanın teknik personeliyle 7 Mayıs'ta bölgede yapacakları saha çalışmasında hasarın etkisini yakından göreceklerini sözlerine ekledi.

        Toroslar ilçesinde dün yüksek rakımlı bölgelerde yağan kar nedeniyle beyaza bürünen Hangediği, Değnek ve Sadiye mahallelerindeki kiraz ve şeftali ağaçları zarar görmüş, meyve bahçelerinde doluya karşı önlem amacıyla kurulan koruma fileleri yıkılmış, bazı ağaçlar da kırılmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        "Savaş dezenflasyon sürecini olumsuz etkilese de kararlılığımızı değiştirmiyor"
        Mehmet Ali Aydınlar'dan adaylık açıklaması!
        Bugün Ne Oldu? 5 Mayıs 2026'nın haberleri
        Enfeksiyon kapan parmağı kasığına dikildi
        Feci şüphe! Kurban satış merkezinde çıkan yangında 1 kişi öldü!
        "İsrail ve ABD İran'a baskıyı artırmak için saldırı hazırlığında"
        ABD: İran açıkça saldırgan taraftır
        İran ekonomisi savaş ve ambargo kıskacında
        Trump: NATO bizim yanımızda değildi
        Azerbaycanlı kadının cansız bedenine ulaşıldı
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Vergi teşvikleriyle ilgili kanun teklifi: Kurumlar vergisi oranlarında indirim
        İzzet Yıldızhan tahliye edildi
        Galatasaray'da rota Bruno Fernandes!
        R.Madrid'de büyük kriz!
        Modanın en çılgın akşamı Met Gala'dan görüntüler
        "Hobi bahçesi yoktur, kaçak yapı vardır"
        "Müzisyenlerin işinden olma riski var"
        Kupada ilk finalist belli oluyor!
        'Saygı 'yapay zekâ' tartışması
