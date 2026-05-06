Mersin'de kavga ettiği kişiyi satırla yaralayan zanlı tutuklandı
Mersin'in Anamur ilçesinde kavga ettiği kişiyi satırla yaralayan şüpheli tutuklandı.
İddiaya göre, Yeşilyurt Mahallesi'ndeki berbere gelen S.Ü. (43), daha önce tartıştığı T.T'ye (58) tıraş olduğu sırada satırla saldırdı.
Başından yaralanan T.T'nin iş yerinde bulunduğu öne sürülen keserle karşılık vermesiyle S.Ü. de çeşitli yerlerinden yaralandı.
Anamur Devlet Hastanesine kaldırılan ve hayati tehlikeleri bulunmayan yaralılardan S.Ü, tedavisinin ardından polis ekiplerince gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen S.Ü, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
