        Mersin Haberleri Mersin'de kavga ettiği kişiyi satırla yaralayan zanlı tutuklandı

        Mersin'in Anamur ilçesinde kavga ettiği kişiyi satırla yaralayan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2026 - 19:23 Güncelleme:
        Mersin'in Anamur ilçesinde kavga ettiği kişiyi satırla yaralayan şüpheli tutuklandı.


        İddiaya göre, Yeşilyurt Mahallesi'ndeki berbere gelen S.Ü. (43), daha önce tartıştığı T.T'ye (58) tıraş olduğu sırada satırla saldırdı.


        Başından yaralanan T.T'nin iş yerinde bulunduğu öne sürülen keserle karşılık vermesiyle S.Ü. de çeşitli yerlerinden yaralandı.

        Anamur Devlet Hastanesine kaldırılan ve hayati tehlikeleri bulunmayan yaralılardan S.Ü, tedavisinin ardından polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen S.Ü, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

