        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri Mersin'de Kızılay gönüllüleri okul saldırısında hayatını kaybedenleri gökyüzüne balonlar bırakarak andı

        Mersin'de Türk Kızılay gönüllüsü üniversite öğrencileri, Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybedenleri gökyüzüne beyaz balonlar bırakarak andı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2026 - 19:13 Güncelleme:
        Türk Kızılay Genç Mersin gönüllüleri, Mersin Üniversitesi Stadyumu'nda "23 Nisan'da kalplerimiz bir" sloganıyla okul saldırısında hayatını kaybeden öğretmen Ayla Kara ve öğrencilerini andı.

        Gönüllü gençler saldırıda hayatını kaybedenler anısına yaklaşık 100 beyaz balonu gökyüzüne bıraktı.

        Türk Kızılay Mersin İl Başkanı Lütfi Parıltı, AA muhabirine, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerini Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybedenlere adadıklarını söyledi.

        Parıltı, hayatını kaybedenler anısına fidan diktiklerini ve gökyüzüne balonlar bıraktıklarını belirterek, "Çocuklar ölmesin, bayramlar solmasın. Dünyada kötülük var ve kötülükle mücadele etmenin tek yolu iyilik yapmaktır. Hayra vesile olanlara ne mutlu." dedi.

        Mersin Üniversitesi Kızılay Topluluğu Başkanı Burak Safa Ekinci ise güzel günler için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade ederek, saldırıda hayatını kaybedenlere rahmet diledi.

        Gönüllü genç Kübra İzgüden ise iki hafta önce, 23 Nisan'ı coşkuyla kutlamayı planladıklarını ancak son gelişmelerle birlikte anma etkinliğine çevirdiklerini söyledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Faili meçhul dosyalara başkanlık kuruldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocuklarla bir araya geldi
        TBMM'de 23 Nisan özel oturumu
        Tadic'ten G.Saray derbisi sözleri!
        Trump: Hürmüz'e mayın döşeyen gemiler vurulacak
        Devlet erkanı Anıtkabir'de
        23 Nisan kutlu olsun!
        Yusuf Tekin Anıtkabir'de
        F.Bahçe’den TFF'ye Osimhen başvurusu!
        "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun"
        Aslantepe'de temel atıldı!
        Çiftçi okullarda alınacak önlemleri açıkladı
        G.Saray'dan çok sert Yasin Kol tepkisi!
        Ferdi Atuner'e veda
        Fenerbahçe'den Galatasaray'a yanıt!
        Arda Güler'den kötü haber!
        Doğum izninde ne değişti?
        Eski eşine göndermede bulundu
        Kansere yakalandı
        Mersin'de 5 kilo 872 gram kokain ele geçirildi; 2 tutuklama
        TCG Gökçeada gemisi Mersin'de ziyarete açıldı
        Vali Toros: "Mersin'in huzurunu bozmak isteyenlere geçit yok"
        Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 zanlı tutuklandı
