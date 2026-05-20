        Mersin'de Kurban Bayramı öncesi sebze meyve halinde denetim yapıldı

        Mersin'de Kurban Bayramı öncesi sebze meyve halinde denetim yapıldı

        Mersin'de Kurban Bayramı öncesi sebze meyve halindeki işletmelere yönelik başlatılan denetimler sürüyor.

        Giriş: 20.05.2026 - 12:07 Güncelleme:
        Ticaret İl Müdürü Ferhat Sümer ve beraberindeki ekipler, kent genelindeki çalışmalarını merkez Akdeniz ilçesinde devam etti.


        Toptancı ve Sebze Meyve Hal Kompleksi'ne giden ekipler, işletmelerdeki ürünlerin künye, fiyat ve faturalarını inceledi.

        Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekiplerinin de destek verdiği kontrollerde, piyasaya dağıtılan ürünlerin kanun ve mevzuata uygunluğu kontrol edildi.

        - "Fahiş fiyatların önüne geçmeye çalışıyoruz"

        Ticaret İl Müdürü Sümer, Bakanlığın bayram öncesi başlattığı denetimlerin sıkılaştığını söyledi.

        Sebze meyve hallerinin, gıda zincirinin önemli bir halkası olduğunu vurgulayan Sümer, şunları kaydetti:

        "Vatandaşlarımızın hayatını daha ekonomik ve huzurlu sürdürebilmesi açısından hallerdeki denetimlerimizi hızlandırıyoruz. Denetimlerimize geçen hafta başlamıştık. Bu hafta uygulamalarımızı artırarak devam ediyoruz. Denetimlerle hem hallerdeki düzeni sağlamaya hem de hallerdeki ürünlerin fahiş fiyatların önüne geçmeye çalışıyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

