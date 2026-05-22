        Mersin Haberleri Mersin'de Kurban Bayramı'nda 3 bin 507 personel görev başında olacak

        Mersin Valisi Atilla Toros, Kurban Bayramı dolayısıyla alınan tedbirler kapsamında kent genelinde 3 bin 507 personelin görev yapacağını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2026 - 19:28 Güncelleme:
        Toros, Mersin Otoyol Jandarma Komutanlığı önünde düzenlediği basın açıklamasında, Kurban Bayramı'na erişmenin huzur ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

        Vatandaşların bayramı huzur ve güven içinde geçirebilmesi için tüm tedbirleri en üst seviyede planladıklarını ifade eden Toros, ekiplerin tüm alanlarda 24 saat esasına göre görev başında olacaklarını dile getirdi.

        Alınan tedbirlere ilişkin Toros, "İl Emniyet Müdürlüğü'müz, İl Jandarma Komutanlığı'mız ve Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı'mız tarafından ilimiz genelinde günlük 700 araç, 11 dron ve 3 bin 507 personel görev yapacaktır. Kamu düzenini tehdit edebilecek her türlü olumsuzluğa karşı ekiplerimiz hassasiyetle görev yapacaktır." dedi.

        Trafik hareketliliğinin yoğunlaşacağı bu süreçte yol kontrol ve arama faaliyetlerinin artırılacağını belirten Toros, şok uygulama noktalarında da denetimlerin aralıksız süreceğini ifade etti.

        Toros, kurban satış ve kesim alanlarında vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına dolandırıcılık, sahte para ve benzeri olaylara karşı fiziki ve siber denetimlerin bayram süresince kararlılıkla sürdürüleceğini söyledi.

        Gıda güvenliği ve hijyen kontrollerinin devam edeceğini belirten Toros, "Kurban kesim işlemlerinin yalnızca belirlenen alanlarda gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla çevre ve görüntü kirliliği, biyolojik atık kaynaklı sağlık riskleri, su kaynaklarının kirlenmesi ve halk sağlığını tehdit edebilecek durumlara karşı ilgili kurumlarla koordineli denetimler yapılacaktır." diye konuştu.

        Toros, bayram sevincinin hüzne dönüşmemesi için trafik kurallarına hassasiyetle riayet edilmesi gerektiğini belirterek şunları kaydetti:

        "Her bir hanede bayram sevincinin eksiksiz yaşanması en büyük arzumuzdur. Devletimiz, tüm kurumlarıyla sahada olacak, huzur ve güvenliğin temini için görevini kararlılıkla sürdürecektir. Hep birlikte kurallara uyalım, bayram sevincimizi hüzne dönüştürmeyelim."

        Vali Toros'a, Vali Yardımcısı Murat Çağrı Erdinç, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy ve Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Gökmen Gücüyen eşlik etti.

        Açıklamanın ardından Toros ve beraberindekiler yol kontrol noktasında durdurulan sürücülerin Kurban Bayramı'nı kutlandı, kurallara uymaları yönünde uyarıda bulundu.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

