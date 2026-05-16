Mersin'de lise öğrencileri Mersin Teknopark'ı gezdi
Mersin'de "Maarifin Kalbinde Marifetli Gençlik" projesi kapsamında lise öğrencileri Mersin Teknopark'ı ziyaret ederek teknoloji ve girişimcilik ekosistemine yönelik bilgi aldı.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Mersin Teknopark arasında imzalanan Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü doğrultusunda teknik gezi düzenlendi.
Mersin Teknopark'ı gezerek incelemelerde bulunan Abdülkadir Perşembe Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, sektör temsilcileriyle bir araya geldi.
Öğrenciler, Teknopark'ın faaliyet alanları, iş ve istihdam imkanları ile kariyer fırsatları hakkında bilgilendirildi.
