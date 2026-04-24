Mersin'de motosikletin yayaya çarpması kask kamerasında

Mersin'in Tarsus ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya motosikletin çarpması kask kamerasınca kaydedildi. Kurye olarak görev yapan B.H. (22) motosikletiyle seyir halindeyken Gaziler Mahallesi Atatürk Caddesi'nde refüjden yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ile yaya yola savruldu. B.H'nin hafif sıyrıklarla atlattığı kazada, sürücü ile yaya arasında sözlü tartışma yaşandı. Kaza anı, kuryenin kask kamerasınca kaydedildi.

